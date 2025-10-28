Balıkesir Sındırgı'da son durum | Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: Birçok binada çatlaklar var

BU İKİNCİ 6,1'LİK DEPREM

Sındırgı ilçesi ağustos ayından bu yana sallanıyor.

İlçede 10 Ağustos günü akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere geniş bir alanda hissedilen deprem, ilçede birçok binada hasara neden oldu.

Depremde iki kişi öldü, 48 kişi ise yaralandı.