Balıkesir Sındırgı'da son durum | Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: Birçok binada çatlaklar var
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ilçede hasara neden oldu. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte bazı binaların yıkıldığı, bazılarında da hasar olduğu görüldü.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem başta Ege Bölgesi olmak üzere geniş bir alanda hissedildi.
Sarsıntının hissedildiği şehirler arasında İstanbul da vardı.