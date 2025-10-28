Balıkesir Sındırgı'da son durum | Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: Birçok binada çatlaklar var

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ilçede hasara neden oldu. Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte bazı binaların yıkıldığı, bazılarında da hasar olduğu görüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün gece 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem başta Ege Bölgesi olmak üzere geniş bir alanda hissedildi.

Sarsıntının hissedildiği şehirler arasında İstanbul da vardı.

ÜÇ BİNA TAMAMEN YIKILDI

6,1 büyüklüğündeki depremde üç bina tamamen yıkıldı.

Bu binaların Ağustos ayında meydana gelen depremin ardından boşaltıldığı öğrenildi.

BİRÇOK BİNADA HASAR VAR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, depremin etkisi gözler önüne serildi.

Depremin merkez üssü Sındırgı'da birçok binada hasar olduğu görüldü.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Sındırgı'da artçı depremler de sürüyor.

6,1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

Bölgedeki son gelişmeleri aktaran NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, "Dipten gelen sert bir yumruk gibi sarsıntılar yaşıyoruz." dedi.

22 YARALIDAN DÖRDÜ TABURCU OLDU

Depremde panikleyip kaçan 22 kişi yaralandı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, tedavi altına alınan yaralılardan dördünün taburcu edildiğini söyledi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Manisa'nın altı ilçesinde de okullar tatil edildi.

Akhisar, Soma, Demirci, Kırıkağaç, Gördes ve Köprübaşı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

AFAD VATANDAŞLARI UYARDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadelerine yer verildi.

BU İKİNCİ 6,1'LİK DEPREM

Sındırgı ilçesi ağustos ayından bu yana sallanıyor.

İlçede 10 Ağustos günü akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere geniş bir alanda hissedilen deprem, ilçede birçok binada hasara neden oldu.

Depremde iki kişi öldü, 48 kişi ise yaralandı.

BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYORDU

Bu depremin ardından bölgede bir deprem fırtınası başlamıştı.

Sayıları 15 bine yaklaşan irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanmıştı.

Balıkesir'de komşu Kütahya'nın Simav ilçesinde de 28 Eylül günü 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Uzmanlar bölgede yaşanan sarsıntıların bir deprem fırtınası olarak nitelendirilmesi gerektiğini söylemişti.

