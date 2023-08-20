Balıkesir ve Manisa'da orman yangını: Araçta başladı ormana sıçradı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman yüklü araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Manisa'danın Soma ilçesinde deBalıkesir'deki gibi bir otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin müdahesiyle Yyangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Kepsut-Bigadiç ilçeleri sınırında bulunan Çaldere Dombi Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında saman yüklü bir kamyonette başlayan yangın ormana sıçradı.