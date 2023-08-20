Balıkesir ve Manisa'da orman yangını: Araçta başladı ormana sıçradı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde saman yüklü araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Manisa'danın Soma ilçesinde deBalıkesir'deki gibi bir otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin müdahesiyle Yyangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Balıkesir ve Manisa'da orman yangını: Araçta başladı ormana sıçradı - 1

Balıkesir'in Kepsut-Bigadiç ilçeleri sınırında bulunan Çaldere Dombi Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında saman yüklü bir kamyonette başlayan yangın ormana sıçradı.

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Balıkesir ve Manisa'da orman yangını: Araçta başladı ormana sıçradı - 2

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 400 personel, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozerin yanı sıra 8 uçak ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.

Balıkesir ve Manisa'da orman yangını: Araçta başladı ormana sıçradı - 3

VALİ USTAOĞLU: YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberindekilerle bölgede incelemelerde bulundu.

Ustaoğlu, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yangının ilk çıkışı, hareket halinde olan saman yüklü bir kamyonun alev alması ve ormana sıçramasıyla oluştuğunu tespit ettik." dedi.

Yangının kısmen kontrol altına alındığını aktaran Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Hemen Orman Bölge Müdürlüğü'nün araçlarıyla ve personeliyle müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı. Bölgemizdeki 8 uçak ve 8 helikopterle müdahaleler yapıldı. Toplamda 87 araç ve 400'ün üzerinde personelimizin bölgedeki müdahalesi sürüyor. Yangın şu anda kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz. Temennimiz bir an önce kontrol altına alınıp bu sıkıntının sonlandırılması. Geçmiş olsun."

Balıkesir ve Manisa'da orman yangını: Araçta başladı ormana sıçradı - 4

MANİSA'DA DA OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Manisa'nın Soma ilçesinde de bir otomobilde çıkan yangın, ormana sıçradı.

Balıkesir ve Manisa'da orman yangını: Araçta başladı ormana sıçradı - 5

Soma'nın Yırca Mahallesi Şehitlik mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde, saat 16:40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilde başlayan yangın bir anda ormana sıçradı.

Balıkesir ve Manisa'da orman yangını: Araçta başladı ormana sıçradı - 6

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Balıkesir ve Manisa'da orman yangını: Araçta başladı ormana sıçradı - 7

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 3 saatin ardından kontrol altına alındı. Öte yandan, yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen otomobildeki yolcuların yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

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