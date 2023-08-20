Balıkesir ve Manisa'da orman yangını: Araçta başladı ormana sıçradı

VALİ USTAOĞLU: YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberindekilerle bölgede incelemelerde bulundu.



Ustaoğlu, incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yangının ilk çıkışı, hareket halinde olan saman yüklü bir kamyonun alev alması ve ormana sıçramasıyla oluştuğunu tespit ettik." dedi.

Yangının kısmen kontrol altına alındığını aktaran Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Hemen Orman Bölge Müdürlüğü'nün araçlarıyla ve personeliyle müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı. Bölgemizdeki 8 uçak ve 8 helikopterle müdahaleler yapıldı. Toplamda 87 araç ve 400'ün üzerinde personelimizin bölgedeki müdahalesi sürüyor. Yangın şu anda kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz. Temennimiz bir an önce kontrol altına alınıp bu sıkıntının sonlandırılması. Geçmiş olsun."