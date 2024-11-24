Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, polis etkisiz hale getirdi

Balıkesir’de Zafer T. isimli adam, bir kadını rehin aldı. Saldırgan, dört saat boyunca ikna edilemeyince daireye operasyon yapıldı. Özel harekat polisleri, itfaiye merdiveniyle eve çıktı. Karşısında polisi gören adam, rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı. Polis saldırganı iki el ateş ederek etkisiz hale getirdi. Rehin alınan kadın yaralı halde hastaneye kaldırılırken, adamın cenazesi morga götürüldü.

Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, polis etkisiz hale getirdi - 1

Balıkesir’de rehin aldığı kadına bıçakla saldıran adam, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Altıeylül ilçesinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, polis etkisiz hale getirdi - 2

Bir evde ismi öğrenilemeyen bir kadının Zafer T. tarafından rehin alındığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi alırken Zafer T. ile iletişime geçti.

Polisin yaklaşık dört saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi.

Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, polis etkisiz hale getirdi - 3

KADINA BIÇAKLA SALDIRMAYA BAŞLADI

Özel Harekat polisleri, dört katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairenin balkonuna itfaiye merdiveniyle çıktı.

İçerden gelen bağırış seslerini duyan polis ekibi eve girdi.

Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, polis etkisiz hale getirdi - 4

Karşısında polisi gören Zafer T., rehin aldığı kadına bıçakla saldırmaya başlayınca, iki el ateş edilerek etkisiz hale getirildi.

Yaralı kadın ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, polis etkisiz hale getirdi - 5

Zafer T.’nin cenazesi, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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