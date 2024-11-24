Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, polis etkisiz hale getirdi
Balıkesir’de Zafer T. isimli adam, bir kadını rehin aldı. Saldırgan, dört saat boyunca ikna edilemeyince daireye operasyon yapıldı. Özel harekat polisleri, itfaiye merdiveniyle eve çıktı. Karşısında polisi gören adam, rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı. Polis saldırganı iki el ateş ederek etkisiz hale getirdi. Rehin alınan kadın yaralı halde hastaneye kaldırılırken, adamın cenazesi morga götürüldü.
Balıkesir’de rehin aldığı kadına bıçakla saldıran adam, polis tarafından etkisiz hale getirildi.Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Altıeylül ilçesinde meydana geldi.