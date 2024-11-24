Balıkesir’de 4 saat süren rehine krizi: Rehin aldığı kadına bıçakla saldırdı, polis etkisiz hale getirdi

Bir evde ismi öğrenilemeyen bir kadının Zafer T. tarafından rehin alındığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi alırken Zafer T. ile iletişime geçti.

Polisin yaklaşık dört saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi.