Balıkesir’de baba dehşeti: Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğarak öldürdü

BABA TESLİM OLUP İTİRAF ETTİ

Baba Murat Sevilen bir süre sonra polise teslim oldu.

Baba Sevilen’in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.