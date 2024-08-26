Balıkesir’de baba dehşeti: Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğarak öldürdü
Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Eylem Sevilen, tartıştığı babası Murat Sevilen tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın cansız bedeni annesi tarafından kanepenin içinde bulundu. Olayın ardından polis teslim olan baba, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istemesi üzerine başlayan tartışmada boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Balıkesir’de Eylem Sevilen isimli genç kız, babası tarafından boğularak öldürüldü.