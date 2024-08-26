Balıkesir’de baba dehşeti: Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğarak öldürdü

Balıkesir’in Gönen ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Eylem Sevilen, tartıştığı babası Murat Sevilen tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın cansız bedeni annesi tarafından kanepenin içinde bulundu. Olayın ardından polis teslim olan baba, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istemesi üzerine başlayan tartışmada boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Balıkesir’de baba dehşeti: Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğarak öldürdü - 1

Balıkesir’de Eylem Sevilen isimli genç kız, babası tarafından boğularak öldürüldü.

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Balıkesir’de baba dehşeti: Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğarak öldürdü - 2

Olay, saat 20.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’ndeki 40016 Sokak’ta meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen ile tartışmaya başladı.
Balıkesir’de baba dehşeti: Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğarak öldürdü - 3

Murat Sevilen, tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürüp, evden kaçtı.

Bir süre sonra işten eve gelen anne, kızının cansız bedenini kanepenin içinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Balıkesir’de baba dehşeti: Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğarak öldürdü - 4

Genç Eylem’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gönen Devlet Hastanesi’ne, buradan da otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Balıkesir’de baba dehşeti: Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğarak öldürdü - 5

BABA TESLİM OLUP İTİRAF ETTİ

Baba Murat Sevilen bir süre sonra polise teslim oldu.

Baba Sevilen’in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Balıkesir’de baba dehşeti: Doğum gününe gitmek isteyen kızını boğarak öldürdü - 6

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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