Balıkesir'de bahçe kapısına sıkışan köpek kurtarıldı
Balıkesir'in Balya ilçesinde evin demir parmaklı kapısına sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri hidrolik demir kesme makası ile parmaklıkları keserek kurtardı. İtfaiye ekipleri, demir parmaklı kapıdan kurtardıkları köpeği yem vererek doyurdular.
Olay Balya ilçesine bağlı Narlı kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Evin demir parmaklıklı kapısına sıkışan köpeğini kurtarmaya çalışan ev sahibi köpeği, sıkıştığı demir parmaklıklı kapıdan kurtaramayınca 112 Acili aradı.