Balıkesir'de bahçe kapısına sıkışan köpek kurtarıldı

Balıkesir'in Balya ilçesinde evin demir parmaklı kapısına sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri hidrolik demir kesme makası ile parmaklıkları keserek kurtardı. İtfaiye ekipleri, demir parmaklı kapıdan kurtardıkları köpeği yem vererek doyurdular.

Balıkesir'de bahçe kapısına sıkışan köpek kurtarıldı - 1

Olay Balya ilçesine bağlı Narlı kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Evin demir parmaklıklı kapısına sıkışan köpeğini kurtarmaya çalışan ev sahibi köpeği, sıkıştığı demir parmaklıklı kapıdan kurtaramayınca 112 Acili aradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkesir'de bahçe kapısına sıkışan köpek kurtarıldı - 2

Narlı kırsal Mahallesine sevk edilen itfaiyenin Altıeylül Grup Amirliği ekipleri, hidrolik demir kesme makası ile parmaklıkları keserek köpeği kurtardı.

Balıkesir'de bahçe kapısına sıkışan köpek kurtarıldı - 3

İtfaiye ekipleri, demir parmaklı kapıdan kurtardıkları köpeğe uzun süre severek, su ve yem vererek doyurdular.

Balıkesir'de bahçe kapısına sıkışan köpek kurtarıldı - 4
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