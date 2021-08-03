Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı Balıkesir'in Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 10 hektarlık kızılçam alanında etkili olan yangını kontrol altına aldı. Ekipler, yaklaşık 10 hektarlık kızılçam alanında etkili olan yangını kontrol altına aldı.