Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı 03.08.2021 - 20:26

Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 1
Balıkesir'in Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 2
İhbar üzerine bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi sevk edildi.
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 3
Ekipler, yaklaşık 10 hektarlık kızılçam alanında etkili olan yangını kontrol altına aldı.
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 4
Ekipler, yaklaşık 10 hektarlık kızılçam alanında etkili olan yangını kontrol altına aldı.
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 5
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 6
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - 7

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