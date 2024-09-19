Balıkesir'de ele geçirildi! 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı, 1800 kilo sahte bal
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde jandarmanın 2 adrese düzenlediği operasyonda, sahte olduğu belirlenen 3 bin 879 litre zeytinyağı ve 1800 kilogram bal ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme ve marka hakkına tecavüz suçlarına yönelik yürütülen istihbarat çalışmalarında, Ümit B.'nin, Burhaniye ilçesinde sahte zeytinyağı ve bal imalatı yaptığı belirlendi.