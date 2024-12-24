Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı
Balıkesir’de patlayıcı üretimi yapan fabrikada patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamada 11 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandığını duyurdu. 7 yaralının hayati tehlikesinin olmadığını dile getiren Yerlikaya, işçilerin tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, fabrikada 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığını belirtip "Fabrika en son ağustos ayında tüm denetimleri gerçekleşmiştir. Denetim sürecinde herhangi bir sorunlar karşılaşılmamıştır." dedi. NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamanın kapsül üretim bölümünde patlama olduğunu ve binanın çöktüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamaya ilişkin gerekli tahkikatın başlatılması için talimat verildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup bir başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı ile patlamanın nedenini belirlemek amacıyla uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurdu.
İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.