Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı

"700 METREKARELİK ALAN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yerlikaya, "700 metrekarelik yerde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın tesiri çok güçlü." dedi.

8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişinin vefat ettiğini duyuran Yerlikaya, "12 olan vefat sayısının 11 olarak paylaşıyoruz. Arkadaşlarımız, vücut bütünlüğü ile ilgili 12 olarak söylemek durumunda kaldılar. 7 yaralımız var. 5'i yatarak tedavi görüyor. Hastalarımızın hayati tehlikesi yok." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, fabrikada 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığını belirtti. Periyodik olarak fabrikanın denetlendiğini ifade eden Işıkhan, "En son ağustos ayında tüm denetimleri gerçekleşmiştir. Denetim sürecinde herhangi bir sorunlar karşılaşılmamıştır." dedi.

Işıkhan, fabrikada ihmal olup olmadığının araştırıldığını da sözlerine ekleyerek "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca 3 başmüfettişimiz, SGK ve Bölge Teftiş Kurulu tarafından da 3'er müfettiş görevlendirildi." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Biz elim kaza sonunda 11 kardeşimizi kaybettik. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." dedi.