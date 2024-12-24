Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı

Balıkesir’de patlayıcı üretimi yapan fabrikada patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamada 11 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandığını duyurdu. 7 yaralının hayati tehlikesinin olmadığını dile getiren Yerlikaya, işçilerin tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, fabrikada 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığını belirtip "Fabrika en son ağustos ayında tüm denetimleri gerçekleşmiştir. Denetim sürecinde herhangi bir sorunlar karşılaşılmamıştır." dedi. NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamanın kapsül üretim bölümünde patlama olduğunu ve binanın çöktüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamaya ilişkin gerekli tahkikatın başlatılması için talimat verildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup bir başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı ile patlamanın nedenini belirlemek amacıyla uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurdu.

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı - 1

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı - 2

11 CAN KAYBI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) itfaiye, jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekipler, çöken kapsül üretim binasındaki 11 çalışanın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 7 personel ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı - 3

"KAPSÜL ÜRETİM ALANINDA PATLAMA"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada patlayıcı üretimi yapılan fabrikanın kapsül üretim alanında patlama yaşandığını dile getirdi.

Ölen ve yaralananlar olduğunu dile getiren Vali Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada." dedi.

İlk belirlemelere göre şu anda içeride kimsenin olmadığını dile getiren Vali Ustaoğlu, "Yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre sabotaj ihtimali yok." dedi.

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı - 4

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ustaoğlu, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı - 5

PATLAMA ÖNCESİ

Özel sektöre ait tesis, bölgede yıllardır hizmet veriyor.

İçerisinde çeşitli kalibrasyonda kurşun ve mermiler üretiliyor. Ayrıca fişekler ve fünyeler yer alıyor.

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı - 6

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin açıklama yaptı. 

Erdoğan 11 işçinin hayatını kaybettiği olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı - 7

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup bir başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini dile getirdi.

Tunç, soruşturmanın çok yönlü ve titizlilikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı - 8

Soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak incelemenin sonucunda belirlenecek.

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı - 9

BAKANLAR BÖLGEDE

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Balıkesir milletvekilleri, patlamanın olduğu fabrikada inceleme yaparak olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı - 10

"700 METREKARELİK ALAN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yerlikaya, "700 metrekarelik yerde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın tesiri çok güçlü." dedi.

8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişinin vefat ettiğini duyuran Yerlikaya, "12 olan vefat sayısının 11 olarak paylaşıyoruz. Arkadaşlarımız, vücut bütünlüğü ile ilgili 12 olarak söylemek durumunda kaldılar. 7 yaralımız var. 5'i yatarak tedavi görüyor. Hastalarımızın hayati tehlikesi yok." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, fabrikada 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığını belirtti. Periyodik olarak fabrikanın denetlendiğini ifade eden Işıkhan, "En son ağustos ayında tüm denetimleri gerçekleşmiştir. Denetim sürecinde herhangi bir sorunlar karşılaşılmamıştır." dedi.

Işıkhan, fabrikada ihmal olup olmadığının araştırıldığını da sözlerine ekleyerek "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca 3 başmüfettişimiz, SGK ve Bölge Teftiş Kurulu tarafından da 3'er müfettiş görevlendirildi." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de "Biz elim kaza sonunda 11 kardeşimizi kaybettik. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı - 11

FABRİKADA DAHA ÖNCE DE PATLAMA MEYDANA GELMİŞ

Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında 3 Haziran 2014'te de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana geldiği, 5'i kadın 6 işçinin hafif yaralandığı patlamanın, güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama: 11 can kaybı, 7 yaralı - 12

PATLAMADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenazelerin, Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER