Balıkesir'de ne oldu, patlama nerede yaşandı? ZSR nedir, ne demek? (Balıkesir mühimmat fabrikası patlamasında son durum)

Balıkesir'de ne olduğuyla ilgili sorgulamalar internette hız kazandı. Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan ZSR patlayıcı üretim tesisinde patlama meydana geldiği ve ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Peki, Balıkesir'de ne oldu, patlama nerede? ZSR nedir, ne demek?