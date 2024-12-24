Balıkesir'de ne oldu, patlama nerede yaşandı? ZSR nedir, ne demek? (Balıkesir mühimmat fabrikası patlamasında son durum)

Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen patlama, Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Balıkesir'de bulunan ZSR patlayıcı üretim tesisinde patlama yaşanmasıyla birlikte birçok kişi "Balıkesir'de ne oldu? ZSR nedir, nerede?" gibi sorgulamalar yapılmaya başladı. Peki, Balıkesir'de ne oldu, patlama nerede? ZSR nedir, ne demek?

Balıkesir'de ne oldu, patlama nerede yaşandı? ZSR nedir, ne demek? (Balıkesir mühimmat fabrikası patlamasında son durum) - 1

Balıkesir'de ne olduğuyla ilgili sorgulamalar internette hız kazandı. Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan ZSR patlayıcı üretim tesisinde patlama meydana geldiği ve ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Peki, Balıkesir'de ne oldu, patlama nerede? ZSR nedir, ne demek?

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Balıkesir'de ne oldu, patlama nerede yaşandı? ZSR nedir, ne demek? (Balıkesir mühimmat fabrikası patlamasında son durum) - 2

BALIKESİR'DE NE OLDU?

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bulunan ZSR patlayıcı üretim tesisinde patlama meydana geldi.

Patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Balıkesir Valisi tarafından yapılan açıklamada, sabotaj ihtimalinin olmadığı belirtildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Balıkesir'de ne oldu, patlama nerede yaşandı? ZSR nedir, ne demek? (Balıkesir mühimmat fabrikası patlamasında son durum) - 3

11 KİŞİ ÖLDÜ 7 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada 11 işçinin hayatını kaybettiğini, 7 işçinin yaralandığını bildirdi.

Ölen çalışanların 8'inin kadın 3'ünün erkek olduğu belirtildi.

7 yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Balıkesir'de ne oldu, patlama nerede yaşandı? ZSR nedir, ne demek? (Balıkesir mühimmat fabrikası patlamasında son durum) - 4

ZSR NEDİR?

ZSR A.Ş Türkiye'de savunma sanayi sektöründe yer almaktadır.

Türkiye'de ve dünyada mühimmat ve patlayıcı ihtiyaçlarına cevap verme amacıyla hizmet sunmaktadır.

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