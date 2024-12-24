Balıkesir'de ne oldu, patlama nerede yaşandı? ZSR nedir, ne demek? (Balıkesir mühimmat fabrikası patlamasında son durum)
Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen patlama, Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Balıkesir'de bulunan ZSR patlayıcı üretim tesisinde patlama yaşanmasıyla birlikte birçok kişi "Balıkesir'de ne oldu? ZSR nedir, nerede?" gibi sorgulamalar yapılmaya başladı. Peki, Balıkesir'de ne oldu, patlama nerede? ZSR nedir, ne demek?
Balıkesir'de ne olduğuyla ilgili sorgulamalar internette hız kazandı. Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan ZSR patlayıcı üretim tesisinde patlama meydana geldiği ve ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Peki, Balıkesir'de ne oldu, patlama nerede? ZSR nedir, ne demek?