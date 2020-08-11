Balıkesir'de orman yangını

Havanın kararması nedeniyle helikopterlerin müdahalesinin durduğu yangını söndürebilmek için ekipler, 8 arazöz ve 3 dozerle çalışmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı 11.08.2020 - 00:02

Balıkesir'de orman yangını - 1
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı.
Balıkesir'de orman yangını - 2

İlçeye bağlı Eyüpbükü Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 8 arazöz, 3 dozer sevk edildi. 

Balıkesir'de orman yangını - 3

Arazi şartları nedeniyle araçların girmekte güçlük çektiği yangına helikopterlerle müdahale edildi.

Balıkesir'de orman yangını - 4

Havanın kararması nedeniyle helikopterlerin müdahalesinin durduğu yangını söndürebilmek için ekipler, 8 arazöz ve 3 dozerle çalışmaya devam ediyor. 

Balıkesir'de orman yangını - 5

Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait su ikmal araçları da bölgede hazır bekletiliyor.

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