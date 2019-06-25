NTV

Balıkesir'de orman yangını

Anadolu Ajansı

Balıkesir Havran'da, yerleşim bölgesi yakınındaki makilikte çıkan ve ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alınan yangın yaklaşık 10 hektar alanda zarara yol açtı.

  • 1

    Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi Akçapınar mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
  • 2

    Madra Dağı eteklerindeki yerleşim yerleri civarında etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler bölgeye yönlendirildi.
  • 3

    Edremit Orman İşletmesi ekipleri yangına karadan ve helikopterle havadan müdahalede bulundu.
  • 4

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de tankerlerle su taşıyarak çalışmalara destek verdi.
  • 5

    Örtü yangını olarak başlayan alevleri söndürme çalışmalarına Edremit ve Balıkesir'de konuşlu iki helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 25 yangın işçisi ve 6 teknik personel katıldı.
  • 6

    Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.
  • 7

    Yaklaşık 5 hektar bozuk kızılçam ormanı ile 5 hektar alandaki zeytin bahçesinde zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
  • 8

    ÇANAKKALE'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN

    ÇANAKKALE'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN
    Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kemallı köyü mevkisinde de zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
  • 9

    Ezine Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, Çanakkale Orman İşletmesince helikopterle destek verildi.
  • 10

    Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin