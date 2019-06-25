Balıkesir'de orman yangını
Anadolu Ajansı
Balıkesir Havran'da, yerleşim bölgesi yakınındaki makilikte çıkan ve ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alınan yangın yaklaşık 10 hektar alanda zarara yol açtı.
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1Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi Akçapınar mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
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2Madra Dağı eteklerindeki yerleşim yerleri civarında etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler bölgeye yönlendirildi.
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3Edremit Orman İşletmesi ekipleri yangına karadan ve helikopterle havadan müdahalede bulundu.
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4Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de tankerlerle su taşıyarak çalışmalara destek verdi.
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5Örtü yangını olarak başlayan alevleri söndürme çalışmalarına Edremit ve Balıkesir'de konuşlu iki helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 25 yangın işçisi ve 6 teknik personel katıldı.
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6Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.
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7Yaklaşık 5 hektar bozuk kızılçam ormanı ile 5 hektar alandaki zeytin bahçesinde zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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ÇANAKKALE'DE MAKİLİK ALANDA YANGINÇanakkale'nin Ezine ilçesi Kemallı köyü mevkisinde de zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
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9Ezine Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, Çanakkale Orman İşletmesince helikopterle destek verildi.
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10Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.