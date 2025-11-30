Balıkesir'de sağanak hayatı felç etti, yazlıkları su bastı
30.11.2025 20:28
DHA
Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçesinde sağanak nedeniyle sokak ve tarım arazileri göle döndü, çok sayıda iş yeri ve evin bodrum katları suyla doldu. Ayvalık'ta da benzer manzaralar ortaya çıktı.
Balıkesir'in Burhaniye ve Edremit ilçesinde, dünden itibaren etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağmur nedeniyle yazlık evleri ve tarım arazilerini su bastı.
Çok sayıda iş yeri ve evin bodrum katı da sularla dolarken, itfaiye su boşaltmaya yetişemez hale geldi. Yazlık evleri ve işyerlerinin bodrum katları ile tarım arazilerini su altında kaldı.
Sağanak yolları göle çevirirken, günlük hayat olumsuz etkiledi. Burhaniye'de sağanaktan en çok etkilenen yer ise Ali Çetinkaya Mahallesi oldu. Mahalledeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresindeki yazlık evleri su bastı.
GÖLLE DÖNEN YOLA BALKONUNDAN OLTA ATTI
Edremit’in Akçay Mahallesi’nde de benzer manzaralar yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hasan Baran (43), evinin balkonundan göl haline gelen sokağa olta atarak balık tutuyor gibi yağışı eğlenceli hale getirdi.
Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler, kısa sürede yerel gündemin ilgi gören içerikleri arasında yer aldı. Baran, paylaşımını mizahi bir yaklaşımla değerlendirdiğini belirterek, "Yağmur sonrası oluşan manzarayla ironi yapmak istedim. Tamamen espri amaçlıydı” dedi.
AYVALIK'TA SU BASKINLARI
Ayvalık'ta dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, gece etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, bazılarında ise su birikintileri oluştu.
Murateli köyü girişindeki yol, su baskını nedeniyle ulaşıma kapandı. Meteoroloji’den alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne, Ayvalık merkez, Altınova, Cunda ve Sarımsaklı bölgelerinden toplam 73 su baskını ihbarı yapıldı. İtfaiye ekipleri gece boyunca 8 araç ve 64 personelle görev yaptı. Ayvalık Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sahada aktif olarak yer aldı.
YARIM SAATTE CADDE VE SOKAKLAR YİNE GÖLE DÖNDÜ
Ayvalık'ta bugün öğlen yine saat 15.00 itibariyle sağanak yağmur başladı. Yarım saat içerisinde cadde ve sokaklar bir kez daha göle döndü. Su baskınlarının etkilerini azaltmak ve kentteki yaşamı normale döndürmek amacıyla iş makineleri, vidanjörler, kepçeler, kanal açma araçları ve bakım ekipleriyle çalışmaların bugün de aralıksız sürdüğü bildirildi.