Balıkesir’de sayısı gün geçtikçe artıyor: Ülke ekonomisine katkısı büyük
Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Altıeylül ilçesinin Balıklı Mahallesi'nde, manda yetiştiriciliğine katkı sağlayan üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerle gerçekleştirilen toplantıda, manda yetiştiriciliğinde uygulanan projeler ve gelecekte uygulanabilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Balıkesir, Türkiye'nin manda yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip illerinden biri olarak öne çıkıyor. 2015 yılında yaklaşık 750 adet olan manda sayısının, 2023 yılı itibariyle yaklaşık 6 bin başa yükseldiği bildirildi.