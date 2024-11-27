Balıkesir’de sayısı gün geçtikçe artıyor: Ülke ekonomisine katkısı büyük

Balıkesir, Türkiye'nin manda yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip illerinden biri olarak öne çıkıyor. 2015 yılında yaklaşık 750 adet olan manda sayısının, 2023 yılı itibariyle yaklaşık 6 bin başa yükseldiği bildirildi.