Balıkesir’de sayısı gün geçtikçe artıyor: Ülke ekonomisine katkısı büyük

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Altıeylül ilçesinin Balıklı Mahallesi'nde, manda yetiştiriciliğine katkı sağlayan üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerle gerçekleştirilen toplantıda, manda yetiştiriciliğinde uygulanan projeler ve gelecekte uygulanabilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Balıkesir’de sayısı gün geçtikçe artıyor: Ülke ekonomisine katkısı büyük - 1

Balıkesir, Türkiye'nin manda yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip illerinden biri olarak öne çıkıyor. 2015 yılında yaklaşık 750 adet olan manda sayısının, 2023 yılı itibariyle yaklaşık 6 bin başa yükseldiği bildirildi.

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Balıkesir’de sayısı gün geçtikçe artıyor: Ülke ekonomisine katkısı büyük - 2

Manda yetiştiriciliği, özellikle kaliteli çiğ süt üretimiyle bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Üretilen manda sütü, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek Balıkesir’in coğrafi işaretli manda kaymağı, manda yoğurdu, manda peyniri ve manda ayranı gibi ürünlerin üretimine imkan sağlıyor.

Balıkesir’de sayısı gün geçtikçe artıyor: Ülke ekonomisine katkısı büyük - 3

Balıkesir'deki manda yetiştiriciliği hem yerel ekonomiye sağladığı katkılar hem de üretilen ürünlerin yüksek katma değeri ile bölgenin kalkınmasına önemli bir ivme kazandırıyor.

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