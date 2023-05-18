Balıkesir'de sel | 30 dakikada metrekareye 50 kilogram yağış düştü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Kısa sürede aşırı yağış olmasından dolayı, yoğun bir yağmura maruz kaldık. Hiçbir rögar taşmadı. Neyse ki hava döndü. Su biriken yerlerde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın şiddeti nedeniyle Cengiz Topel Caddesinde rögarlara aşırı yüklenmesinden dolayı asfalt bile patladı. Şu anda hiçbir vatandaşımızın canı yanmadı. Maddi hasarı da bir şekilde vatandaşımızla el ele verip, hallederiz. Herkese geçmiş olsun." dedi.