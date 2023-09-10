Balıkesir'de tarım arazisinde yangın

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'de tarım arazisinde yangın - 1

Macarlar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkesir'de tarım arazisinde yangın - 2

Dumanı görenler, orman ekiplerine bildirdi.

Balıkesir'de tarım arazisinde yangın - 3

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter, 5 uçak, 18 arazöz, 9 şu ikmal aracı, 6 iş makinesi sevk edildi.

Balıkesir'de tarım arazisinde yangın - 4

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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