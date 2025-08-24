Balıkesir'deki kazılarda bin 600 yıllık vaftizhane ortaya çıkarıldı

Prof. Dr. Polat, söz konusu yapının yalnızca bir mekanının tamamen açığa çıkarılabildiğini ifade ederek, "Mekanın ölçüleri 7.20'ye 5.90 metre. Duvarlarında freskler, tabanında ise mermer döşemeler bulunuyor. Bu mekan ilk olarak Roma villasının bir parçası olarak kullanılmış, ancak MS 380'de Hristiyanlığın resmi din kabul edilmesinin ardından vaftizhaneye dönüştürülmüş. Bunun en önemli kanıtı da ortadaki yaklaşık bir metre çapında, basamaklarla inilen vaftiz havuzu" dedi.



