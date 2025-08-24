Balıkesir'deki kazılarda bin 600 yıllık vaftizhane ortaya çıkarıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Antandros Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait bir yapının, Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinin ardından vaftizhaneye dönüştürüldüğü ortaya çıkarıldı.
Antandros Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, bu yılki kazıların 3 Temmuz itibariyle başladığını ve "Geleceğe Miras" projesi kapsamında dört farklı alanda çalışmayı hedeflediklerini belirtti. Ancak şu anda sadece Roma Villası'nın güneydoğusunda, yamaca konumlanmış bir komplekste kazıların sürdüğünü aktardı.