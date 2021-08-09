Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia

İHA - DHA 09.08.2021 - 16:01 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 16:55
Kaza, Balıkesir- Edremit karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.
Cenazede üvey ağabeyleri Serkan Çengelcik ve Erkan Çengelcik taziyeleri kabul etti.
1 çocuk babası Kerem Başol, kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.
Kerem Başol'un üvey ağabeyi Erkan Çengelcik, kardeşinin uyuduğuna veya viraja hızlı girdiğine dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.
Çengelcik, kardeşinin kazadan önce aracın arızalı olduğuna dair mesaj attığını da sözlerine ekledi.
Kardeşine yönelik suçlamaları 'yalan yanlış' olarak değerlendiren Çengelcik, otobüsün bozuk olduğunu ve buna dair de mesajların olduğunu söyledi.
Çengelcik, ''Araba bozukmuş, mesajlar elimde. Arabanın arızalı olduğunu iddia ediyor. Uyuyan bir kimse 40-45 metreden frene basar mı? Uyuyakalıp frene basma şansı yok. Bu mesajı kazadan önce attılar" diye yaşananlara tepki gösterdi.
Çengelcik, kardeşinin olay gününden önce 12 saatlik yoldan geldiğini de anlattı.
Zonguldak-İzmir seferi için kendisinin yanında kardeşini arayan firma müdürünün 'Benim hatırım için gideceksin' dediğini iddia eden Çengelcik, şöyle dedi:
''İzmir-Zonguldak geliyor. 12 saat yolculuk sonrası firma müdürü başka ehliyet bulacağını söyledi. Kardeşim de çok yorgun olduğunu söyledi. Firma müdürü 'benim hatırım için gideceksin Kerem' dedi'.'
Kardeşine 'gitme' uyarısını yaptığını ancak 'Gitmezsem işim sıkıntıya düşer' cevabını aldığını söylenen Çengelcik, ''Çocuk mecbur kaldı. Başkasının ehliyetini kullandı. Yola çıktı. Kazadan sonra telefon ortalıklarda yok. Jandarma bile olay yerinde telefonunu bulamıyor. Biz sonuna kadar şikayetçi olacağız" dedi.
Öte yandan, firma yetkilileri iddiaları yalanlayarak, "Bu kapıda ekmek yiyen binlerce insan var. Kamera görüntüleri, takograf kayıtları mevcuttur. İddialar asılsızdır" açıklamasında bulundu.
TAKOGRAF NEDİR?
Otobüs, kamyon gibi bir taşıta bağlanarak taşıtın hızını ve aldığı yolu ölçmeye yarayan aygıt.