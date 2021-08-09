Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia

'UYUYAN BİR İNSAN 40-45 METRE FRENE BASAR MI?'

Kardeşine yönelik suçlamaları 'yalan yanlış' olarak değerlendiren Çengelcik, otobüsün bozuk olduğunu ve buna dair de mesajların olduğunu söyledi.

Çengelcik, ''Araba bozukmuş, mesajlar elimde. Arabanın arızalı olduğunu iddia ediyor. Uyuyan bir kimse 40-45 metreden frene basar mı? Uyuyakalıp frene basma şansı yok. Bu mesajı kazadan önce attılar" diye yaşananlara tepki gösterdi.