Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia

Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği 17 yolcunun da yaralandığı otobüs kazasına ilişkin iddialar sürüyor. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Kerem Başol'un uykusuz yola çıktığı öne sürülürken, Başol'un ailesinden de firmaya yönelik suçlayıcı iddialar geldi. Aile, Başol'un kazadan önceki gün 12 saatlik yoldan geldiğini, daha sonrasında da zorla tekrar yola çıkarıldığını söyledi. Kerem Başol'un üvey ağabeyi Erkan Çengelcik de kardeşinin kazadan önce aracın arızalı olduğuna dair mesaj attığını söyledi ve bu mesajı basın mensuplarına gösterdi.

İHA - DHA 09.08.2021 - 16:01 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 16:55

Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia - 1
Balıkesir'deki otobüs faciasının nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia - 2

Kaza, Balıkesir- Edremit karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia - 3
Zonguldak’tan İzmir’e giden yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp tarlaya devrildi.
Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia - 4
Kazada, otobüs şoförleri Kerem Başol ile Cengiz Umut’un da aralarında olduğu 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia - 5
Şoförlerden Kerem Başol'un cenazesi, gece saatlerinde memleketi Zonguldak'ın Kozlu ilçesine getirildi. Kerem Başol için Aziziye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia - 6

Cenazede üvey ağabeyleri Serkan Çengelcik ve Erkan Çengelcik taziyeleri kabul etti.

1 çocuk babası Kerem Başol, kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia - 7

'ARACI ARIZALIYDI'

Kerem Başol'un üvey ağabeyi Erkan Çengelcik, kardeşinin uyuduğuna veya viraja hızlı girdiğine dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Çengelcik, kardeşinin kazadan önce aracın arızalı olduğuna dair mesaj attığını da sözlerine ekledi.

Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia - 8

'UYUYAN BİR İNSAN 40-45 METRE FRENE BASAR MI?'

Kardeşine yönelik suçlamaları 'yalan yanlış' olarak değerlendiren Çengelcik, otobüsün bozuk olduğunu ve buna dair de mesajların olduğunu söyledi.  

Çengelcik, ''Araba bozukmuş, mesajlar elimde. Arabanın arızalı olduğunu iddia ediyor. Uyuyan bir kimse 40-45 metreden frene basar mı? Uyuyakalıp frene basma şansı yok. Bu mesajı kazadan önce attılar" diye yaşananlara tepki gösterdi.

Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia - 9

''BENİM HATIRIM İÇİN GİDECEKSİN''

Çengelcik, kardeşinin olay gününden önce 12 saatlik yoldan geldiğini de anlattı.

Zonguldak-İzmir seferi için kendisinin yanında kardeşini arayan firma müdürünün 'Benim hatırım için gideceksin' dediğini iddia eden Çengelcik,  şöyle dedi:

''İzmir-Zonguldak geliyor. 12 saat yolculuk sonrası firma müdürü başka ehliyet bulacağını söyledi. Kardeşim de çok yorgun olduğunu söyledi. Firma müdürü 'benim hatırım için gideceksin Kerem' dedi'.'

Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia - 10

''İŞİM SIKINTIYA DÜŞER''

Kardeşine 'gitme' uyarısını yaptığını ancak 'Gitmezsem işim sıkıntıya düşer' cevabını aldığını söylenen Çengelcik, ''Çocuk mecbur kaldı. Başkasının ehliyetini kullandı. Yola çıktı. Kazadan sonra telefon ortalıklarda yok. Jandarma bile olay yerinde telefonunu bulamıyor. Biz sonuna kadar şikayetçi olacağız" dedi.

Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia - 11
Dört kardeş olduğu öğrenilen Kerem Başol'un yaklaşık 5 yıldır muavinlik ve şehirlerarası otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenildİ.
Balıkesir'deki otobüs faciasına ilişkin yeni iddia - 12

Öte yandan, firma yetkilileri iddiaları yalanlayarak, "Bu kapıda ekmek yiyen binlerce insan var. Kamera görüntüleri, takograf kayıtları mevcuttur. İddialar asılsızdır" açıklamasında bulundu. 

TAKOGRAF NEDİR?

Otobüs, kamyon gibi bir taşıta bağlanarak taşıtın hızını ve aldığı yolu ölçmeye yarayan aygıt.

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