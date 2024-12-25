Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası

PARMAKLARI KÜÇÜK DİYE BURADA ÇALIŞIYORLARDI

Kayıplardan sekizi kadın, üçü ise erkek.

Kapsül üretiminde çalışan kadınların, parmaklarının küçük olması dolayısıyla bu bölümde çalıştıkları ortaya çıktı.

Parmakları küçük olanların, kapsüllerin içine yerleştirilen macunu daha rahat yerleştirdikleri için fabrikanın bu alanında tercih edildiği öğrenildi.