Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası
Balıkesir’de patlayıcı üretimi yapan fabrikada dün meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Kapsül üretim alanında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili olarak 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Patlamada can veren 11 kişiden 8’i kadın. İş başında yaşamını yitiren kadınların ortak bir noktası olduğu ortaya çıktı. Patlayıcı fabrikasının, parmakları nispeten daha küçük olan kadınları, kapsül dolumunu daha rahat yapabildikleri için işletmenin bu bölümünde istihdam ettiği öğrenildi. 10 yıl önce de bir patlamanın meydana geldiği fabrikada can verenlerin ardından, fotoğrafları kaldı.
Balıkesir’de patlayıcı fabrikasının kapsül üretim alanında meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi. Feci olayda 7 kişi de yaralandı.