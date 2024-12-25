Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası

Balıkesir’de patlayıcı üretimi yapan fabrikada dün meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Kapsül üretim alanında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili olarak 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Patlamada can veren 11 kişiden 8’i kadın. İş başında yaşamını yitiren kadınların ortak bir noktası olduğu ortaya çıktı. Patlayıcı fabrikasının, parmakları nispeten daha küçük olan kadınları, kapsül dolumunu daha rahat yapabildikleri için işletmenin bu bölümünde istihdam ettiği öğrenildi. 10 yıl önce de bir patlamanın meydana geldiği fabrikada can verenlerin ardından, fotoğrafları kaldı.

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 1

Balıkesir’de patlayıcı fabrikasının kapsül üretim alanında meydana gelen patlamada 11 kişi yaşamını yitirdi. Feci olayda 7 kişi de yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 2

Olay dün sabah 08.25’te Karesi ilçesinde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasında yaşandı. Tesisin kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 3

11 CAN KAYBI, 7 YARALI

Patlamanının şiddetiyle çökme meydana geldi, ardından yangın çıktı. Olayda 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 4

SABOTAJ İHTİMALİ YOK

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayda sabotaj ihtimalinin olmadığını söyledi.

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.

Patlamanın ardından başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmada şu ana kadar 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 5

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Feci olayda yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belli oldu.

Yaşamını yitiren fabrika personelinin, Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi.

Bu kişilerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaşamını yitirenlerin cenazelerinin bugün ailelerine teslim edildi.

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 6

PARMAKLARI KÜÇÜK DİYE BURADA ÇALIŞIYORLARDI

Kayıplardan sekizi kadın, üçü ise erkek.

Kapsül üretiminde çalışan kadınların, parmaklarının küçük olması dolayısıyla bu bölümde çalıştıkları ortaya çıktı.

Parmakları küçük olanların, kapsüllerin içine yerleştirilen macunu daha rahat yerleştirdikleri için fabrikanın bu alanında tercih edildiği öğrenildi.

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 7

EN KÜÇÜĞÜ 19, EN BÜYÜĞÜ 45 YAŞINDA

Faciada ölenlerin en küçüğü 19, en büyüğü ise 45 yaşında…

Balıkesir’deki patlamada yaşamını yitirenlerin isimleri ve onların ardından kalan fotoğrafları şöyle...

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 8

Selin Karanlıkoğlu

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 9

Elif Özgür

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 10

Özlem Özçakır

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 11

Tuba Sert (Solda)

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 12

Seda Akın

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 13

Müberra Sönmez

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 14

Seçil Çapa

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 15

Tuğba Demir

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 16

Enes Kırmızı

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 17

Muhammet Ergin

Balıkesir’deki patlamada acı ayrıntı: Patlamada can veren 8 kadının ortak noktası - 18

Çetin Karamüftüoğlu

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