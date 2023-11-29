Balıkesir'i sağanak vurdu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sağanağın neden olduğu taşkınlar nedeniyle 110 ev ve iş yerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan 11 kişi tahliye edildi. Rüzgarda sürüklenip köprünün altına takılan balıkçı teknesi alabora olup batarken Vali İsmail Ustaoğlu, Kaz Dağları'nda metrekareye 350 kilogram, Altınoluk Mahallesi'nde ise metrekareye 60 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
Edremit ilçesinde dün gece saatlerinde etkisini arttıran yağış başta turistik Altınoluk Mahallesi olmak üzere çevre yerleşim yerlerinde yaşamı olumsuz etkiledi.