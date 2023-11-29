Balıkesir'i sağanak vurdu

"OTELLERİ HAZIR TUTUYORUZ"

Tüm sokak, bina altı ve su yoğunluğu olan yerlerde ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Vali Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yağışlar, bu gece ve yarın sabaha kadar da devam edecek. İlçelerimizden takviyelerimizi yaparak risk oluşturabilecek alanlarda da gerekli tedbirlerimizi aldık. Bodrum kat gibi su basma tehlikesi olan yerlerdeki vatandaşlarımız için geçici olarak otelleri hazır tutuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı dikkati olmaya davet ediyorum. Okullar tatil değil. Öğleden sonrası için ikili eğitim gören 2 okulumuz tatil edildi. Bu konuda değerlendirme yapılacak."