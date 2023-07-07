Balıklara “kırmızı liste” koruması geliyor | Tüm balık türleri tek tek incelenecek

TEHDİT ALTINDAKİ BALIKLAR KIRMIZI LİSTEYE ALINACAK

Çalışma ile akarsular, göller ve göletlerden oluşan tatlı su havzaları ile denizlerde yaşayan tüm balık türlerinin güncel tür listeleri oluşturulacak. 530’un üzerinde deniz, 400 civarında da tatlı su balığı türünü kapsayacak çalışma ile popülasyonu tehdit altında olduğu belirlenen balık türleri “kırmızı liste”ye alınacak.

Bu balık türlerine ilişkin de koruma tedbirleri belirlenerek, uygulamaya konulacak. Böylece ülkenin zengin sucul canlılığının devamı sağlanarak, gelecek kuşaklara aktırılacak.