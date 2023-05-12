Balıklıgöl normale dönüyor

Beyazgül şöyle devam etti:

Oksijen oranı düşmesin diye yoğun bir çalışma yürüttük. Şimdi misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Her gün gölden oksijen değerini aldık. Yaptığımız çalışmaların sonunda sel ve depreminin balıklarımıza ve gölümüze ciddi bir zarar vermediğini gördük. Felaketlerin ardından çamur renginin hakim olduğu gölde şimdi renk olumluya döndü." diye konuştu.