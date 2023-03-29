imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Balıklıgöl'de balıklar yeniden ortaya çıktı

Dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl’de, deprem ve sel felaketleri sonrası çamur rengini alan suyun normale dönmesiyle balıklar yeniden ortaya çıktı.

Balıklıgöl'de balıklar yeniden ortaya çıktı - 1

Dünyanın "En büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'ün suyunun rengi normale döndü.

VİDEOYA GİT:

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıklıgöl'de balıklar yeniden ortaya çıktı - 2

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl suyunun rengi çamura dönmüş ve bazı noktalarında hasar oluşmuştu.

Balıklıgöl'de balıklar yeniden ortaya çıktı - 3

Suyu berraklaşmaya başlayan Balıklıgöl’ü bu kez de sel felaketi vurdu.

Sel sonrası göl yeniden çamur rengini aldı. Ekiplerin günlerdir yürüttüğü çalışmalarla göldeki suyun rengi normale dönmeye başladı.

Balıklıgöl'de balıklar yeniden ortaya çıktı - 4

Suyun berraklaşmasıyla balıklar da yeniden görülmeye başladı. Ekiplerin göle temiz su takviyesi ve oksijen pompalama işlemleri devam ediyor.

Balıklıgöl'de balıklar yeniden ortaya çıktı - 5

Balıklıgöl’ü ziyaret eden vatandaşlar, balıkların tekrar görülmesiyle mutlu olduklarını söyledi.

DAHA FAZLA GÖSTER