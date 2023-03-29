Balıklıgöl'de balıklar yeniden ortaya çıktı

Dünyanın "En büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'ün suyunun rengi normale döndü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl suyunun rengi çamura dönmüş ve bazı noktalarında hasar oluşmuştu.
Suyu berraklaşmaya başlayan Balıklıgöl’ü bu kez de sel felaketi vurdu.
Sel sonrası göl yeniden çamur rengini aldı. Ekiplerin günlerdir yürüttüğü çalışmalarla göldeki suyun rengi normale dönmeye başladı.
Suyun berraklaşmasıyla balıklar da yeniden görülmeye başladı. Ekiplerin göle temiz su takviyesi ve oksijen pompalama işlemleri devam ediyor.
Balıklıgöl’ü ziyaret eden vatandaşlar, balıkların tekrar görülmesiyle mutlu olduklarını söyledi.