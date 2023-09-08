Balıktan umduğunu bulamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi (Kilosu 25 lira, Çin ve Japonya’ya gönderiliyor)

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, “Havaların sıcak olmasından dolayı deniz suyundaki sıcaklık ile birlikte balıklarımız kıyılara inmedi. Bu nedenle de bütün balıkçı arkadaşlarımız salyangoz avcılığına başladı. Salyangoz avcılığı da 1 Eylül itibarıyla başlamış oluyor. Nisan ayının 15'ine kadar devam ediyor. Salyangoz avcılığı yapan çok arkadaşımız olduğu için 2 ay gibi bir avcılık dönemi sürüyor. Çünkü il dışından da salyangoz avcılığı için Ordu ve Giresun sularına gelindi. Bu 2 ilin suyunda çok fazla gözüktüğü için; bu 2 il tercih edildi. Şu anda barınağımızda Samsun'dan, İnebolu'dan salyangoz avcılığı için gelen arkadaşlarımızı misafir ediyoruz.” diye konuştu.