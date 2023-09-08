Balıktan umduğunu bulamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi (Kilosu 25 lira, Çin ve Japonya’ya gönderiliyor)

Karadenizli balıkçılar, kalkan av yasağı sonrası balıktan umduğunu bulamadı. Balıkçılar, deniz salyangozu avcılığına yöneldi. Karadeniz’in hala sıcak olduğunu, bu nedenle balık sıkıntısı yaşandığını belirten Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, “Salyangoz avcılığının dolar üzerinden ihracatı oluyor. İyi de bir fiyatı var. Kilosu 25 TL'den satılıyor. Bir balıkçımız 500 kilo ile 1 ton arasında değişen bir avcılık yapabiliyor.” dedi.

Balıktan umduğunu bulamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi (Kilosu 25 lira, Çin ve Japonya’ya gönderiliyor) - 1

Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkmasının ardından ağlarını mavi sulara bırakan Karadenizli balıkçılar, sezona istedikleri gibi başlayamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balıktan umduğunu bulamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi (Kilosu 25 lira, Çin ve Japonya’ya gönderiliyor) - 2

Deniz suyu sıcaklığı nedeniyle yeterli avcılık yapamayan balıkçılar, deniz salyangozu avcılığına yöneldi.

Tekneleri ile günün erken saatlerinde açılan balıkçılar, denizin dibinden “argana” adı verilen dip sürtme ve “dalma” yöntemi ile 7-8 saat çalışarak, çıkardıkları salyangozları limana getiriyor.
Balıktan umduğunu bulamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi (Kilosu 25 lira, Çin ve Japonya’ya gönderiliyor) - 3

Teknelerden kıyıya alınan salyangozlar, çuvala konulup, tartıldıktan sonra kamyonlara yükleniyor.

Fabrikalarda işlenen salyangozlar ise Japonya, Çin ve Kore gibi ülkelere gönderiliyor.
Balıktan umduğunu bulamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi (Kilosu 25 lira, Çin ve Japonya’ya gönderiliyor) - 4

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, “Havaların sıcak olmasından dolayı deniz suyundaki sıcaklık ile birlikte balıklarımız kıyılara inmedi. Bu nedenle de bütün balıkçı arkadaşlarımız salyangoz avcılığına başladı. Salyangoz avcılığı da 1 Eylül itibarıyla başlamış oluyor. Nisan ayının 15'ine kadar devam ediyor. Salyangoz avcılığı yapan çok arkadaşımız olduğu için 2 ay gibi bir avcılık dönemi sürüyor. Çünkü il dışından da salyangoz avcılığı için Ordu ve Giresun sularına gelindi. Bu 2 ilin suyunda çok fazla gözüktüğü için; bu 2 il tercih edildi. Şu anda barınağımızda Samsun'dan, İnebolu'dan salyangoz avcılığı için gelen arkadaşlarımızı misafir ediyoruz.” diye konuştu.

Balıktan umduğunu bulamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi (Kilosu 25 lira, Çin ve Japonya’ya gönderiliyor) - 5

Deniz salyangozunun kilosunun 25 liradan satıldığını belirten Aydemir, “Bir balıkçımız 500 kilo ile 1 ton arasında değişen bir avcılık yapabiliyor. Burada deniz salyangozu avcılığı yapan 60 kayığımız var. Bunların hepsini hesaba kattığımızda; barınağımızdan günde 50 tonun üzerinde bir salyangoz avcılığı oluyor.” şeklinde konuştu.

Balıktan umduğunu bulamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi (Kilosu 25 lira, Çin ve Japonya’ya gönderiliyor) - 6
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