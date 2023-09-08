Balıktan umduğunu bulamayan balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi (Kilosu 25 lira, Çin ve Japonya’ya gönderiliyor)
Karadenizli balıkçılar, kalkan av yasağı sonrası balıktan umduğunu bulamadı. Balıkçılar, deniz salyangozu avcılığına yöneldi. Karadeniz’in hala sıcak olduğunu, bu nedenle balık sıkıntısı yaşandığını belirten Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, “Salyangoz avcılığının dolar üzerinden ihracatı oluyor. İyi de bir fiyatı var. Kilosu 25 TL'den satılıyor. Bir balıkçımız 500 kilo ile 1 ton arasında değişen bir avcılık yapabiliyor.” dedi.
Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkmasının ardından ağlarını mavi sulara bırakan Karadenizli balıkçılar, sezona istedikleri gibi başlayamadı.