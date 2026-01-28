Balkanlar üzerinden yeni soğuk hava geliyor. İstanbul'da sıcaklık hızla düşecek
28.01.2026 06:14
Son Güncelleme: 28.01.2026 06:18
NTV - Haber Merkezi
Ülke genelinde yeni haftada lodosun etkisiyle sıcaklık arttı. Ancak birçok bölgede, kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Hafta sonundan itibaren ise Balkanlardan gelen yeni soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul dahil sıcaklık hızla düşecek.
Yurt genelinde bu hafta ılık ve yağışlı hava etkili olacak. Bugün ve yarın batı ile güney bölgelerde, cuma ve hafta sonunda ise ülkenin tamamında yağış görülecek.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU SICAKLIK DÜŞECEK
İstanbul'da hafta boyunca yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık genellikle 13-14 derece olacak. Hafta sonunda ise sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Pazar ve pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini belirtirken, "Ama bu sadece iki günlük bir düşüş olacak. Bu iki gün boyunca Trakya'nın yüksek kesimlerine kar yağabilir, İstanbul özelinde tahminde bulunmak ise şimdiden doğru olmaz ama ihtimali çok düşük." dedi.
Çalışkan cumadan itibaren rüzgarın lodos yönüne döneceğini ve megakentin çok soğuk olacağını söyledi.
ANTALYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün 12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Antalya'da bugün kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği ve yağışlarla birlikte ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün hava sıcaklıklarının İstanbul 13, Ankara 10, İzmir 17, Bursa 15 ve Antalya'da 14 derece olması bekleniyor.
29 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?
“Perşembe günü ülkenin gündemi lodos olacak.” diyen Dilek Çalışkan, özellikle Ege Bölgesi'nde, Bodrum, Kuşadası, Marmaris tarafında rüzgarın hızının 80 kilometreye kadar çıkacağını ve şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli yağışın da olacağını söyledi.
Perşembe gününün İstanbul için de zorlayıcı geçeceğini belirten Çalışkan, “Lodosun hızı 50-55 kilometreye çıkarken gün boyu da yağmur var.” dedi.