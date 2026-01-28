İstanbul'da hafta boyunca yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık genellikle 13-14 derece olacak. Hafta sonunda ise sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Pazar ve pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini belirtirken, "Ama bu sadece iki günlük bir düşüş olacak. Bu iki gün boyunca Trakya'nın yüksek kesimlerine kar yağabilir, İstanbul özelinde tahminde bulunmak ise şimdiden doğru olmaz ama ihtimali çok düşük." dedi.



Çalışkan cumadan itibaren rüzgarın lodos yönüne döneceğini ve megakentin çok soğuk olacağını söyledi.