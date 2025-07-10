Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece?
Ülke genelinde sıcaklıklar devam ederken İstanbul ise bugün 8 derece birden serinledi.
Meteorolojinin uyarılarının ardından dün yurtta en sıcak günlerden biri yaşandı.
Çoğu ilde termometreler 40 dereceyi gördü, sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar ise kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.
Dün saat 13.20 itibarıyla sıcaklıklar Tuzla ve Çekmeköy'de 39, Şile'de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de 37 derece ölçüldü.