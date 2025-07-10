Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece?

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı