Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece?

Ülke genelinde sıcaklıklar devam ederken İstanbul ise bugün 8 derece birden serinledi.

Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece? - 1

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün yurtta en sıcak günlerden biri yaşandı.

Çoğu ilde termometreler 40 dereceyi gördü, sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar ise kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

Dün saat 13.20 itibarıyla sıcaklıklar Tuzla ve Çekmeköy'de 39, Şile'de 38, Eyüpsultan, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de 37 derece ölçüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece? - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden alınan verilere göre, Marmara'da Balkanlardan serinlik getiren poyrazla sıcaklık yeniden 30-32 dereceye geriliyor.

Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece? - 3

İstanbul'da karayelle birlikte sıcaklık 29, Bursa 32, Ankara 38, İzmir ise 36 derece.

Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece? - 4

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece? - 5

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece? - 6

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece? - 7

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece? - 8

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece? - 9

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece? - 10

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece? - 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece? - 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Balkanlardan serin hava geldi: 8 derece birden düştü (Bugün hava kaç derece? - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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