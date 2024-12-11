Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat!

Balkanlardan soğuk hava geliyor. Bugün önce Marmara'da, yarın ülke genelinde sıcaklık hızla düşecek. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Cuma günü 10 derecenin de altına gerileyecek.

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 1

Balkanlardan gelen soğuk hava, kuzey kesimlerde kar yağışına neden olacak. Bugün önce Marmara'da, yarın ülke genelinde sıcaklık hızla düşecek. 

Marmara'da karayelle hava hızla soğudu, sıcaklık çoğu yerde 9-10 dereceye indi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 2

İstanbul ve Bursa'da öğleye doğru yağmur zayıflayacak. Hava soğuyor, İstanbul 12, Bursa 14 derece. Cuma sıcaklık İstanbul'da 8 dereceye gerileyecek. Ankara aralıklı yağmurlu Çarşamba 11, Cuma 3 derece.

Perşembe İstanbul, Ankara ve Bursa kapalı, hafif yağmurlu ve çok soğuyor, İstanbul 10, Bursa 11, Ankara 6 derece. İzmir'de güneş görülüyor ama ayaz başladı. Sıcaklık 16 derece. Antalya parçalı bulutlu 6 derece. Beş büyük kentte de Cuma daha soğuk bir gün olacak.  

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 4

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 5

Meteoroloji tarafından Aydın, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 6
Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 7

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 11°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 8

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılar ve kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 10°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 9

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralılı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralılı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS -2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 13°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 8°C

Parçalı bulutlu

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 15

11 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 16

12 ARALIK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 17

13 ARALIK CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 18

14 ARALIK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat! - 19

15 ARALIK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

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