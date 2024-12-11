Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat!
Balkanlardan soğuk hava geliyor. Bugün önce Marmara'da, yarın ülke genelinde sıcaklık hızla düşecek. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Cuma günü 10 derecenin de altına gerileyecek.
Balkanlardan gelen soğuk hava, kuzey kesimlerde kar yağışına neden olacak. Bugün önce Marmara'da, yarın ülke genelinde sıcaklık hızla düşecek.
Marmara'da karayelle hava hızla soğudu, sıcaklık çoğu yerde 9-10 dereceye indi.