Balkanlardan soğuk hava geldi | Sıcaklık hızla düşecek: Cuma gününe dikkat!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralılı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralılı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS -2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu