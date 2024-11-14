Balkanlardan soğuk hava yola çıktı: Kar geliyor!
Balkanlardan gelen yağışlı hava hafta sonu ülke genelini etkileyecek. Kayak merkezlerine kar yağması beklenirken Marmara Bölgesi'nde ise yağmur iki gün boyunca kuvvetli ve gök gürültülü şeklinde yağacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.