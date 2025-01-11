Balkanlardan yola çıktı, İstanbul’a ulaştı! Meteorolojiden megakente uyarı: Tüm gün etkili olacak
İstanbul’da yalancı bahar bugün sona eriyor. Hafta içi 16-17 derecelere ulaşan hava sıcaklığı, bugün Balkanlardan gelen yeni sistemin etkisiyle 10 dereceye gerileyecek. Megakent sabah saatlerinden itibaren aralıklı olarak sağanak yağışın etkisi altına girecek. Yağışlar gece saatlerine kadar sürecek. Yer yer kuvvetli olarak etkili olması beklenen yağmur nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İstanbul’da tüm hafta etkili olan yalancı baharın sonuna gelindi.
Hafta için kentteki hava sıcaklığı 16-17 derecelere ulaşmıştı. İstanbul’da hava sıcaklığı bugün 10 dereceye düşecek.