Balkanlardan yola çıktı, İstanbul’a ulaştı! Meteorolojiden megakente uyarı: Tüm gün etkili olacak

İstanbul’da yalancı bahar bugün sona eriyor. Hafta içi 16-17 derecelere ulaşan hava sıcaklığı, bugün Balkanlardan gelen yeni sistemin etkisiyle 10 dereceye gerileyecek. Megakent sabah saatlerinden itibaren aralıklı olarak sağanak yağışın etkisi altına girecek. Yağışlar gece saatlerine kadar sürecek. Yer yer kuvvetli olarak etkili olması beklenen yağmur nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Balkanlardan yola çıktı, İstanbul’a ulaştı! Meteorolojiden megakente uyarı: Tüm gün etkili olacak - 1

İstanbul’da tüm hafta etkili olan yalancı baharın sonuna gelindi.

Hafta için kentteki hava sıcaklığı 16-17 derecelere ulaşmıştı. İstanbul’da hava sıcaklığı bugün 10 dereceye düşecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balkanlardan yola çıktı, İstanbul’a ulaştı! Meteorolojiden megakente uyarı: Tüm gün etkili olacak - 2

Megakent bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bir gün yaşayacak.

Balkanlardan gelen yağışlı hava sistemi, İstanbul’da gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olarak etkili olacak.
Balkanlardan yola çıktı, İstanbul’a ulaştı! Meteorolojiden megakente uyarı: Tüm gün etkili olacak - 3

EGE, BATI KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA DA YAĞMUR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Balkanlardan yola çıktı, İstanbul’a ulaştı! Meteorolojiden megakente uyarı: Tüm gün etkili olacak - 4

7 KENTTE KUVVETLİ SAĞANAĞA DİKKAT

İstanbul’un yanı sıra yağışların, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Balkanlardan yola çıktı, İstanbul’a ulaştı! Meteorolojiden megakente uyarı: Tüm gün etkili olacak - 5

İÇ BÖLGELERDE SON TEHLİKESİ VAR

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Balkanlardan yola çıktı, İstanbul’a ulaştı! Meteorolojiden megakente uyarı: Tüm gün etkili olacak - 6

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Balkanlardan yola çıktı, İstanbul’a ulaştı! Meteorolojiden megakente uyarı: Tüm gün etkili olacak - 7

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Balkanlardan yola çıktı, İstanbul’a ulaştı! Meteorolojiden megakente uyarı: Tüm gün etkili olacak - 8

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Balkanlardan yola çıktı, İstanbul’a ulaştı! Meteorolojiden megakente uyarı: Tüm gün etkili olacak - 9

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

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