"Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla komşuya saldırdılar
Kağıthane’de 3 kişi apartmanın giriş katında oturan komşusunun evine taşlarla saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi polis çağırınca taraflar tekme tokat birbirine girdi. Şikayetçi olan Sinan Alhan, "Öncesinde bir iki kez daha tartışmıştık. Sonunda dün geldiler kapımıza dayandılar, ben misafirlerimi içeriye alırken cam kapı ve pencereleri taşladılar." dedi.
Dün yaşanan olayda Gürsel Mahallesi’nde komşu oan iki taraf arasında iddiaya göre sigara izmariti yüzünden tartışma çıktı. Dışarı çıkan 3 kişi bir anda eline aldığı taş parçalarıyla apartmanın giriş katındaki daireye saldırdı.