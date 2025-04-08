"Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla komşuya saldırdılar

'CAMIMIZI KAPIMIZI TAŞLADILAR'

Saldırıya uğrayan Sinan Alhan, "Yaklaşık 3 aydır devam eden bir süreç, kapımıza dayanıp sigara izmariti attığımızı iddia ediyorlar. Biz yapmadık dedikçe, bizim kapımızı çalmaya devam ettiler. Öncesinde bir iki kez daha tartışmıştık. Sonunda dün geldiler kapımıza dayandılar, ben misafirlerimi içeriye alırken cam, kapı ve pencereleri taşladılar. Sonra polis gelince aramızda arbede yaşandı. Komşularımız durduk yere bize saldırdılar. Camımızı ve penceremizi kırdılar. Bizi darbetmeye yaralamaya çalıştılar. Biz de durumdan şikayetçiyiz. Polisler gelince de durmadılar saldırdılar. Polisler gelince aramızda o arbede yaşandı. Sürecin takipçisiyiz şikayetçi olduk. Onlar da bizden

şikayetçi olduklarını belirttiler. Müşteki durumda olan biz olduğumuz için sonuçlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.