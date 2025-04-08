"Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla komşuya saldırdılar

Kağıthane’de 3 kişi apartmanın giriş katında oturan komşusunun evine taşlarla saldırdı. Saldırıya uğrayan kişi polis çağırınca taraflar tekme tokat birbirine girdi. Şikayetçi olan Sinan Alhan, "Öncesinde bir iki kez daha tartışmıştık. Sonunda dün geldiler kapımıza dayandılar, ben misafirlerimi içeriye alırken cam kapı ve pencereleri taşladılar." dedi.

"Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla komşuya saldırdılar - 1

Dün yaşanan olayda Gürsel Mahallesi’nde komşu oan iki taraf arasında iddiaya göre sigara izmariti yüzünden tartışma çıktı. Dışarı çıkan 3 kişi bir anda eline aldığı taş parçalarıyla apartmanın giriş katındaki daireye saldırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla komşuya saldırdılar - 2

Saldırganlardan biri parke taşı alarak evin camına attı. Bunun üzerine dairede oturan kişi de polis ekiplerine ihbarda bulundu.

"Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla komşuya saldırdılar - 3

Olay yerine gelen polisi gören dairede oturan kişi de dışarı çıktı.

"Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla komşuya saldırdılar - 4

Bu kez de taraflar polisin yanında tekme tokat birbirine girdi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası taraflar gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Balkona neden izmarit attınız" dediler, kaldırım taşıyla komşuya saldırdılar - 5

'CAMIMIZI KAPIMIZI TAŞLADILAR'

Saldırıya uğrayan Sinan Alhan, "Yaklaşık 3 aydır devam eden bir süreç, kapımıza dayanıp sigara izmariti attığımızı iddia ediyorlar. Biz yapmadık dedikçe, bizim kapımızı çalmaya devam ettiler. Öncesinde bir iki kez daha tartışmıştık. Sonunda dün geldiler kapımıza dayandılar, ben misafirlerimi içeriye alırken cam, kapı ve pencereleri taşladılar. Sonra polis gelince aramızda arbede yaşandı. Komşularımız durduk yere bize saldırdılar. Camımızı ve penceremizi kırdılar. Bizi darbetmeye yaralamaya çalıştılar. Biz de durumdan şikayetçiyiz. Polisler gelince de durmadılar saldırdılar. Polisler gelince aramızda o arbede yaşandı. Sürecin takipçisiyiz şikayetçi olduk. Onlar da bizden
şikayetçi olduklarını belirttiler. Müşteki durumda olan biz olduğumuz için sonuçlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER