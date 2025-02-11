Balkona stoklanan telefonu bataryaları bomba gibi patladı: Mahalleli panikle sokağa döküldü

"ALEVLER BALKONU SARMIŞTI"

Yangının daha önceden cep telefonu malzemeleri satışı ile uğraşan ikamet sahibinin işletmesini kapattıktan sonra elinde kalan ve balkona koyduğu cep telefonu bataryalarından çıktığı öne sürüldü.

Alışveriş için evden çıktığı sırada gelen telefonla yangından haberi olduğunu belirten bir apartman sakini, "Akşam 19 civarı başlamış, karşı tarafa alışveriş için evden çıkmıştım. Evden çocuğum beni aradı, ‘Baba bina yanıyor’ dedi. Ben de koşarak geldim, balkon sağlam alev almıştı. Çok kötü yanıyordu. Alevler balkonu tamamen sarmıştı." dedi.