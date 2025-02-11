Balkona stoklanan telefonu bataryaları bomba gibi patladı: Mahalleli panikle sokağa döküldü
Antalya’da bir vatandaşın daha önceki iş yerinden kalan ve evinin balkonuna stokladığı cep telefonu bataryaları yangına neden oldu. Büyük gürültüyle patlayan bataryalar nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3920. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar dairenin balkonundan dumanlar çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.