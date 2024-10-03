Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerden korunmak için çarşafa sarıldı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki bir binada gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan bir kadın, alevlerden kaçarak balkona sığındı. Alevlerden korunmak için çarşafa sarılan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Ludmira Generalova Genç isimli kadın hastanede tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerden korunmak için çarşafa sarıldı - 1

Antalya’da gece saatlerinde yangın paniği yaşandı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi’ndeki 7 katlı bir apartmanın 4’üncü katında saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.

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Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerden korunmak için çarşafa sarıldı - 2

Daireden alev yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi.

Yanan evde oturan Yalçın Genç kapıya, eşi Ludmira Generalova Genç ise balkona doğru kaçtı.
Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerden korunmak için çarşafa sarıldı - 3

Balkonda çarşafa sarılarak kendisini korumaya çalışan Ludmira Generalova Genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerden korunmak için çarşafa sarıldı - 4

Alevlerden etkilenip, yaralanan kadın, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin 45 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü.
Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerden korunmak için çarşafa sarıldı - 5

Ludmira Generalova Genç’in durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangında ailenin kedisinin öldüğü öğrenildi.

Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerden korunmak için çarşafa sarıldı - 6
Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerden korunmak için çarşafa sarıldı - 7
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