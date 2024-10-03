Balkonda ölümle burun buruna: Alevlerden korunmak için çarşafa sarıldı
Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki bir binada gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan bir kadın, alevlerden kaçarak balkona sığındı. Alevlerden korunmak için çarşafa sarılan kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Ludmira Generalova Genç isimli kadın hastanede tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya’da gece saatlerinde yangın paniği yaşandı.Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi’ndeki 7 katlı bir apartmanın 4’üncü katında saat 01.30 sıralarında yangın çıktı.