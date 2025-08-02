Balkondan tırmanıp Sinem'i öldürdü: Trabzon'daki cinayetin şüphelisi saçlarını kazımış

CİNAYETİ PLANLAMIŞ

Olaydan günler önce sosyal medya hesabında, "Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz” paylaşımı yapan şüphelinin, öldürdüğü eşinin, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik sosyal medyada "132 kadın öldü" paylaşımına "133" yanıtını verdiği dikkat çekti.

Sinem Somun’un ise olaydan saatler önce sosyal medya hesabından, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit." diye paylaşım yaptığı görüldü.