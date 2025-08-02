Balkondan tırmanıp Sinem'i öldürdü: Trabzon'daki cinayetin şüphelisi saçlarını kazımış

Trabzon'da boşanma aşamasındaki iki yıllık eşi Sinem Somun'u balkondan tırmanıp girdiği evinde tabancayla vurup öldüren, görevli bekçi E.E.'yi de bacağından yaralayıp kaçan şüpheli Ali Eren Somun'un, tanınmamak için saçlarını, sakalını ve kaşlarını kestiği, motosikletine de farklı plaka taktığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Balkondan tırmanıp Sinem'i öldürdü: Trabzon'daki cinayetin şüphelisi saçlarını kazımış - 1

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde akkında uzaklaştırma kararı olan, ilçede dolmuş şoförlüğü yapan Ali Eren Somun, boşanma aşamasında olduğu eşi gemi kaptanı adayı 27 yaşındaki Sinem Somun'un birinci kattaki dairesine, arka balkondan tırmanarak girdi.

Ali Eren Somun, evde tartışıp arbede yaşadığı eşine tabancayla ateş etti.

Bacak ve sırtından yaralanan Sinem Somun, yere yığıldı.

Şüpheli, motosikletiyle bölgeden kaçarken, bu sırada gelen çarşı ve mahalle bekçilerine de ateş etti.

Mermilerden biri, görevli bekçi E.E.’nin kasığına isabet etti.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sinem Somun ile yaralı bekçi, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balkondan tırmanıp Sinem'i öldürdü: Trabzon'daki cinayetin şüphelisi saçlarını kazımış - 2

HAYATINI KAYBETTİ

Sinem Somun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun’un Eynesil ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Balkondan tırmanıp Sinem'i öldürdü: Trabzon'daki cinayetin şüphelisi saçlarını kazımış - 3

YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan şüpheli Ali Eren Somun'un yakalanması için ilçe güzergahının yanı sıra olay yerindeki güvenlik kameraları ile sınır illerin mobese kayıtlarını mercek altına aldı.

Saatlerce titizlikle izlenen kayıtlardan yola çıkan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı şüphelinin Sinop'ta olduğunu tespit edince operasyon için harekete geçti.

Şüpheli, motosikletle kaçtığı Sinop’ta kent merkezine yakın ağaçlık arazide kurduğu kamp çadırında yatarken, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

Balkondan tırmanıp Sinem'i öldürdü: Trabzon'daki cinayetin şüphelisi saçlarını kazımış - 4

SAÇLARINI KAZIMIŞ

Saklanırken yakalanan şüphelinin, tanınmamak için saçlarını, sakalını ve kaşlarını tıraş ettiği, farklı plaka taktığı motosikletinin üzerini ise brandayla örttüğü ortaya çıktı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilip gözaltına alınan şüphelinin sorgu işlemleri sürüyor.

Balkondan tırmanıp Sinem'i öldürdü: Trabzon'daki cinayetin şüphelisi saçlarını kazımış - 5

CİNAYETİ PLANLAMIŞ

Olaydan günler önce sosyal medya hesabında, "Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz” paylaşımı yapan şüphelinin, öldürdüğü eşinin, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik sosyal medyada "132 kadın öldü" paylaşımına "133" yanıtını verdiği dikkat çekti.

Sinem Somun’un ise olaydan saatler önce sosyal medya hesabından, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit." diye paylaşım yaptığı görüldü.

Balkondan tırmanıp Sinem'i öldürdü: Trabzon'daki cinayetin şüphelisi saçlarını kazımış - 6

OPERASYON ANI KAMERADA

Öte yandan kaçan cinayet zanlısı, Sinop'ta bir akaryakıt istasyonundan yakıt alması sayesinde tespit edilerek yakalandı.

Balkondan tırmanıp Sinem'i öldürdü: Trabzon'daki cinayetin şüphelisi saçlarını kazımış - 7

Somun'un, kaçtığı Sinop'ta, ormanda kurduğu çadırda operasyonla yakalandığı anlar, polis kamerasına yansıdı.

Balkondan tırmanıp Sinem'i öldürdü: Trabzon'daki cinayetin şüphelisi saçlarını kazımış - 8

İçişleri Bakanlığı tarafından "Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini ikamet ettiği adrese gizlice girerek öldüren ve olaya müdahale eden bir mahalle bekçimizi yaralayan şahıs Sinop'ta yakalandı." notuyla paylaşılan görüntülerde; şüphelinin yakalandığı, çadırda suç aleti tabanca ve desteler halinde bir miktar para olduğu yer aldı.

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