Balkondan tırmanıp Sinem'i öldürdü: Trabzon'daki cinayetin şüphelisi saçlarını kazımış
Trabzon'da boşanma aşamasındaki iki yıllık eşi Sinem Somun'u balkondan tırmanıp girdiği evinde tabancayla vurup öldüren, görevli bekçi E.E.'yi de bacağından yaralayıp kaçan şüpheli Ali Eren Somun'un, tanınmamak için saçlarını, sakalını ve kaşlarını kestiği, motosikletine de farklı plaka taktığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde akkında uzaklaştırma kararı olan, ilçede dolmuş şoförlüğü yapan Ali Eren Somun, boşanma aşamasında olduğu eşi gemi kaptanı adayı 27 yaşındaki Sinem Somun'un birinci kattaki dairesine, arka balkondan tırmanarak girdi.
Ali Eren Somun, evde tartışıp arbede yaşadığı eşine tabancayla ateş etti.
Bacak ve sırtından yaralanan Sinem Somun, yere yığıldı.
Şüpheli, motosikletiyle bölgeden kaçarken, bu sırada gelen çarşı ve mahalle bekçilerine de ateş etti.
Mermilerden biri, görevli bekçi E.E.’nin kasığına isabet etti.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sinem Somun ile yaralı bekçi, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.