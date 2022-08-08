Ballıca Mağarası 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tokat'taki Ballıca Mağarası, çevre düzenlemesinin ardından 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı.

Haberler - DHA 08.08.2022 - 16:17

Ballıca Mağarası 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı - 1

'ın Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyündeki 1085 rakımlı tepede, dünyanın en gösterişli mağaralarından olan Ballıca bulunuyor.

Ballıca Mağarası 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı - 2

Ortalama sıcaklığı 18 derece, nem oranı ise yüzde 54 olan mağarada, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler dikkat çekiyor.

Ballıca Mağarası 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı - 3

Keşfedilmemiş bölümleri ile hala gizemini koruyan Ballıca Mağarası; Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 'Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası' projesi kapsamında çevre düzenlenmesi için 13 Eylül 2021'de ziyarete kapatılmıştı.

Ballıca Mağarası 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı - 4

Kafe, dinlenme alanları, yöresel ürünler satış noktası, konaklama üniteleri ve kır lokantası gibi bölümlerin yapılması için kapatılan mağara 11 ay sonra ziyarete açıldı.

Ballıca Mağarası 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı - 5

Söz konusu çalışmaların yüzde 90'nının tamamlandığı bildirildi.

Ballıca Mağarası 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı - 6
Ballıca Mağarası 11 ay sonra yeniden ziyarete açıldı - 7

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