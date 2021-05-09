Balon balığından cüzdan yapılacak

"DERİSİ KULLANILAMAYANLAR İMHA EDİLECEK"

Diğer küçük türlerin ise imha edileceğini belirten Atalay, yüksek miktarda sönmemiş kireçle karıştırılıp, zehiri de nötralize ederek veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onaylı imha yerlerinde bertaraf etmeyi planladıklarını açıkladı.

Geçen yıl Antalya, Mersin gibi daha çok Akdeniz illerini kapsayan alımın bu yıl Ege'ye kıyısı olan tüm illerden de yapılacağını anlatan Altuğ Atalay, bu şekilde popülasyon ölçümlerinin de yapılacağı ve mücadeledeki en önemli çalışmalardan birinin de bu olacağını söyledi.