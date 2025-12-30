Balon balığı avcıları iş başında. 1 milyon 227 bin 144 lira kazandı

Destekleme uygulamasıyla, lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, torquigener flavimaculosus, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalu, sphoeroides pachygaster türlerinden avlanılan her bir dişi balon balığı sayesinde yaklaşık 75 yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.

Balıkçılar, bu süreçteki 6 av döneminde 1 milyon 227 bin 144 lira destek ödemesi aldı. Avcılık desteklemesi ile yakalanan balon balıkları sayesinde 8 milyon 339 bin 775 yeni bireyin ekosisteme girişi önlendi.

Destekleme kapsamında Antalya'da yıllara göre yakalanan balon balığı sayısı ise şöyle:

"2020'de 35 bin 343 lagocephalus sceleratus türünün yakalanmasıyla 2 milyon 650 bin 725, 2021'de 2 bin 164 lagocephalus sceleratus, bin 794 adet diğer türün avlanmasıyla 296 bin 850, 2022'de 8 bin 47 lagocephalus sceleratus, 6 bin 540 diğer türün yakalanmasıyla 1 milyon 94 bin 25, 2023'te 4 bin 779 lagocephalus sceleratus, 5 bin 611 diğer türün avlanmasıyla 779 bin 250, 2024'te lagocephalus sceleratus türünde 8 bin 248, 16 bin 221 diğer türün avlanmasıyla 1 milyon 835 bin 175 yeni birey balon balığının ekosisteme girişi engellendi.