Balon Balığı Türkiye'yi terk ediyor: Uzmanlar nedenini hemen anladı

Tehlikeli türler arasında yer alan ve kuyruğunu getirene para ödülü verilen Balon Balığı, Ege Denizi'nden uzaklaşmaya başladı. Uzmanlar, Balon Balığı'nın iki türü, Domuz Balığı, Aslan Balığı, sokkan ve yarım gaga gibi balıklar olmak üzere 7 kadar egzotik türün sayısının azaldığını belirledi. Balıkların deniz suyu sıcaklığındaki düşüş nedeniyle uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.

Balon Balığı Türkiye'yi terk ediyor: Uzmanlar nedenini hemen anladı - 1

Dr. Öğretim Üyesi Erhan Irmak, Ege Denizi'nde deniz suyu sıcaklığının 28-29 dereceden 15 dereceye kadar gerilemesiyle, Balon Balığı'nın iki türü, Domuz Balığı, Aslan Balığı, sokkan ve yarım gaga gibi balıklar olmak üzere 7 kadar egzotik türün sayısının azaldığını söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Balon Balığı Türkiye'yi terk ediyor: Uzmanlar nedenini hemen anladı - 2

Kızıldeniz'e bağlantısı olan Süveyş Kanalı'nın konum itibarıyla Ege ve Akdeniz'e yakın olduğunu söyleyen Irmak, sürekli yeni türlerin geçişi olduğunu, egzotik ve bazı işgalci türlerden en çok etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Balon Balığı Türkiye'yi terk ediyor: Uzmanlar nedenini hemen anladı - 3

Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığı yüksek olduğu için egzotik balık türlerinin daha fazla bulunduğuna dikkat çeken Dr. Irmak, bu nedenle Balon ve Aslan Balığı'nın Akdeniz'de güncelliğini koruduğunu söyledi. 

Balon Balığı Türkiye'yi terk ediyor: Uzmanlar nedenini hemen anladı - 4

Dr. Irmak, "Balık göç eden bir canlı. Bu sene İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu yaşadık. Orada da hızlı yüzücü olan balıklar, o bölgeyi terk edip, kurtuldu. Balıklar deniz suyu sıcaklığına da benzer tepki verir. Çünkü soğukkanlı canlılardır ve bünyesine uygun gelmeyen ortamlardan uzaklaşırlar. Egzotik türler sıcak denizlerden geldikleri için sıcak suları sever. Ege Denizi daha serin olduğu için egzotik türler pek girmiyor" diye konuştu. 

Balon Balığı Türkiye'yi terk ediyor: Uzmanlar nedenini hemen anladı - 5

İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin en büyük etkenlerden birinin kıyılardaki nüfus yoğunluğu olduğunu söyleyen Dr. Irmak, bu durdumun deniz suyu sıcaklığını da artırdığını söyledi. "Sıcaklık, oksijen satürasyonunu düşürür. Dolayısıyla canlıların yaşaması için gerekli suda çözünmüş oksijenin düşmesi ile özellikle Bayraklı ve Turan bölgesinde çok büyük balık kırımları oldu." açıklamasını yapan Irmak, "Ege Denizi'nde ise deniz suyu sıcaklığının 28-29 dereceden 15 dereceye kadar geriledi. Balık ölümlerinin durmaya başladığı görüldü" diye konuştu.

Balon Balığı Türkiye'yi terk ediyor: Uzmanlar nedenini hemen anladı - 6
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