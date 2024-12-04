Balon Balığı Türkiye'yi terk ediyor: Uzmanlar nedenini hemen anladı
Tehlikeli türler arasında yer alan ve kuyruğunu getirene para ödülü verilen Balon Balığı, Ege Denizi'nden uzaklaşmaya başladı. Uzmanlar, Balon Balığı'nın iki türü, Domuz Balığı, Aslan Balığı, sokkan ve yarım gaga gibi balıklar olmak üzere 7 kadar egzotik türün sayısının azaldığını belirledi. Balıkların deniz suyu sıcaklığındaki düşüş nedeniyle uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.
Dr. Öğretim Üyesi Erhan Irmak, Ege Denizi'nde deniz suyu sıcaklığının 28-29 dereceden 15 dereceye kadar gerilemesiyle, Balon Balığı'nın iki türü, Domuz Balığı, Aslan Balığı, sokkan ve yarım gaga gibi balıklar olmak üzere 7 kadar egzotik türün sayısının azaldığını söyledi.