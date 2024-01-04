Balon balığından zehirlendi, yaşadıklarını anlattı: Önce ağız ve dili şişti, sonra elleri ve ayakları uyuştu
Hatay’ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi. Ailenin üyelerinden Gökyüzü Göktürk, aile üyelerinin balığı yedikten kısa bir süre sonra ağız ve dillerinde şişme, el ve ayaklarında ise uyuşma görüldüğünü söyledi. “Kayınvalidem balığı temizleyip, parçalara ayırmış ve pişirmişler.” diyen Göktürk, balığı yemeden önce hiç görmediklerini belirterek, “Bazı belirtiler görüldükten sonra internette yaptığımız araştırmada balon balığı yediğimizi anladık.” ifadelerini kullandı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen ailenin üyesi 7 kişi zehirlendi.
Numune Mahallesi’nde yaşayan motor tamircisi Müfit Arslan, denizden tuttuğu balon balığını 2 Ocak günü ailesi ile birlikte tüketti. Kısa süre sonra Müfit Arslan ile eşi Semire, gelinleri Yasenya Arslan, kızları Dilan Göktürk, damadı Gökyüzü Göktürk, torunları Aren Arslan ve Eva Göktürk rahatsızlandı.Zehirlendiklerinden şüphelenen aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Müfit Arslan ile yakınlarını devlet hastanesine kaldırdı.