Balon balığından zehirlendi, yaşadıklarını anlattı: Önce ağız ve dili şişti, sonra elleri ve ayakları uyuştu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlendi. Ailenin üyelerinden Gökyüzü Göktürk, aile üyelerinin balığı yedikten kısa bir süre sonra ağız ve dillerinde şişme, el ve ayaklarında ise uyuşma görüldüğünü söyledi. “Kayınvalidem balığı temizleyip, parçalara ayırmış ve pişirmişler.” diyen Göktürk, balığı yemeden önce hiç görmediklerini belirterek, “Bazı belirtiler görüldükten sonra internette yaptığımız araştırmada balon balığı yediğimizi anladık.” ifadelerini kullandı.

Balon balığından zehirlendi, yaşadıklarını anlattı: Önce ağız ve dili şişti, sonra elleri ve ayakları uyuştu - 1

Hatay’ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen ailenin üyesi 7 kişi zehirlendi.

Numune Mahallesi’nde yaşayan motor tamircisi Müfit Arslan, denizden tuttuğu balon balığını 2 Ocak günü ailesi ile birlikte tüketti. Kısa süre sonra Müfit Arslan ile eşi Semire, gelinleri Yasenya Arslan, kızları Dilan Göktürk, damadı Gökyüzü Göktürk, torunları Aren Arslan ve Eva Göktürk rahatsızlandı.

Zehirlendiklerinden şüphelenen aile, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Müfit Arslan ile yakınlarını devlet hastanesine kaldırdı.

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Balon balığından zehirlendi, yaşadıklarını anlattı: Önce ağız ve dili şişti, sonra elleri ve ayakları uyuştu - 2

Balıktan zehirlendikleri anlaşılan 7 kişi, buradan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.

Durumu ağır olan Müfit Arslan entübe edildi. 2’si çocuk, 5 kişinin tedavi sürerken yazılım mühendisi damat Gökyüzü Göktürk taburcu edildi.

Balon balığından zehirlendi, yaşadıklarını anlattı: Önce ağız ve dili şişti, sonra elleri ve ayakları uyuştu - 3

AĞIZ VE DİLDE ŞİŞME, EL VE AYAKLARDA UYUŞMALAR OLDU

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından kayınpederi Müfit Arslan’ın sık sık balığa çıkıp zaman geçirdiğini ve tuttuğu balıkları da akşam yemeğinde bir arada yemek için çocukları ve torunlarını davet ettiğini aktaran Gökyüzü Göktürk, ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını söyledi.

Balığın taze olması nedeniyle zehirli olduğunu hiç düşünmediklerini belirten Göktürk, “Kayınvalidem balığı temizleyip, parçalara ayırmış ve pişirmişler. Biz balığı yemeden önce hiç görmedik. Yedikten yaklaşık yarım saat sonra eşimin dilinde ve ağzında uyuşma başladı. Kayınvalidem ve gelinlerinde de aynı belirtiler oldu. Ellerinde ve ayaklarında uyuşmalar oldu. Balık taze diye zehirli olabileceğine ihtimal vermedik.” diye konuştu.
Balon balığından zehirlendi, yaşadıklarını anlattı: Önce ağız ve dili şişti, sonra elleri ve ayakları uyuştu - 4

“HAYATIMDA BÖYLE LEZZETLİ BALIK YEMEMİŞTİM AMA ZEHİRLİYMİŞ”

Belirtilerin görülmesiyle internette araştırma yaptıklarını söyleyen Göktürk, şöyle devam etti:

“Daha sonra internetten zehirli balık türlerine baktık. Karşımıza balon balığı çıktı. Kayınpederime gösterdiğimizde doğruladı ve hastaneye gidelim dedik. Daha evden çıkarken kayınpederim kusmaya başladı. Boğazı ve dili şişti, ellerini, ayaklarını hissedemiyordu. İskenderun Devlet Hastanesi’nden sonra ambulanslarla Adana’ya getirildik. Kayınpederim yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Ben de yedim ama bana bir şey olmadı. Ben az bir miktar yemiştim. Bu arada balığın tadı aşırı derecede lezzetliydi. Hayatımda böyle lezzetli bir balık yememiştim ama zehirliymiş işte bilemedik. Hastaneye vaktinde yetişmişiz yoksa çok daha kötü duruma düşebilirdik. Dünyadaki en zehirli balıkmış. Kimse bilmediği ve gözüyle görmediği bir balığı yemesin. Kayınpederim de böyle bir şey yaşanmasını hiç istemezdi, umarım bir an önce sağlığına kavuşur.”

Balon balığından zehirlendi, yaşadıklarını anlattı: Önce ağız ve dili şişti, sonra elleri ve ayakları uyuştu - 5
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