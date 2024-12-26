Baltayla öldürüldü cesedi çuvalla dereye atıldı! Narin davasındaki yöntem ile sır perdesi aralanacak

"BANA TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTI, BEN DE ÖLDÜRDÜM"

Satı Doğruoğlu'nun kendisine tecavüz etmeye çalıştığını ileri süren Behice Ç., “Samanlıkta bana tecavüz etmeye kalkıştı. Ben de balta ile başına vurdum ve öldürdüm. Kim olsa bunun aynısını yapardı. Kimse yokken yalnız yaptım. Daraltılmış baz raporu ve gizli tanıkların dinlenmesi talebine bir diyeceğim yoktur. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.



Tutuklu sanık Bayram Ç. ise, “Üzerime suç isnadını kabul etmiyorum. Bu taleplere bir şey diyeceğim yoktur. 18 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.



Tutuksuz yargılanan sanık Ümit Ç. de, “Bunların detaylı olarak ortaya çıkması bizim için de iyi olacak. Avukat beye teşekkür ediyorum. Bu taleplerin kabul edilmesini, doğrunun, yanlışın ortaya çıkmasını istiyoruz. Beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.