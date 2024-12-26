Baltayla öldürüldü cesedi çuvalla dereye atıldı! Narin davasındaki yöntem ile sır perdesi aralanacak
Satı Doğruoğlu'nun balta ile öldürüldükten sonra cansız bedeni dereye atılmıştı. 3 şüphelinin olay anındaki yerleri Narin davasında kullanılan yöntemle belirlenecek.
17 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Ahlat köyünde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Satı Doğruoğlu'nun (57) cansız bedeni, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dere yatağında çuval içerisinde bulunmuştu.
Çuvalın izlerini takip eden ekipler, izlerin köyün yaklaşık 300 metre yakınındaki Behice Ç.'ye ait evin samanlığına ulaştığını tespit etmişti. Jandarma ekipleri, samanlıkta yaptıkları incelemede Satı Doğruoğlu'nun balta ile öldürüldükten sonra cesedinin çuvala koyulduğu ve sürüklenerek dereye atıldığını belirlemişti.