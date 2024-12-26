Baltayla öldürüldü cesedi çuvalla dereye atıldı! Narin davasındaki yöntem ile sır perdesi aralanacak

Satı Doğruoğlu'nun balta ile öldürüldükten sonra cansız bedeni dereye atılmıştı. 3 şüphelinin olay anındaki yerleri Narin davasında kullanılan yöntemle belirlenecek.

Baltayla öldürüldü cesedi çuvalla dereye atıldı! Narin davasındaki yöntem ile sır perdesi aralanacak - 1

17 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Ahlat köyünde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Satı Doğruoğlu'nun (57) cansız bedeni, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dere yatağında çuval içerisinde bulunmuştu.

Çuvalın izlerini takip eden ekipler, izlerin köyün yaklaşık 300 metre yakınındaki Behice Ç.'ye ait evin samanlığına ulaştığını tespit etmişti. Jandarma ekipleri, samanlıkta yaptıkları incelemede Satı Doğruoğlu'nun balta ile öldürüldükten sonra cesedinin çuvala koyulduğu ve sürüklenerek dereye atıldığını belirlemişti.

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Baltayla öldürüldü cesedi çuvalla dereye atıldı! Narin davasındaki yöntem ile sır perdesi aralanacak - 2

Olayın ardından gözaltına alınan samanlığın sahibi Behice Ç., eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında “kasten öldürme” suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan dava görülmeye devam edildi.

Baltayla öldürüldü cesedi çuvalla dereye atıldı! Narin davasındaki yöntem ile sır perdesi aralanacak - 3

DARALTILMIŞ BAZ RAPORU TALEBİ

Müşteki Avukatı Osman Yiğit Çınaroğlu, bir önceki celselerde sanıklarından Bayram Ç. ile oğlu Ümit Ç.'nin cinayete ilişkin müdahalelerinin olmadığını belirterek, ormanlık alanda kesim yaptıklarını iddia ettiklerini hatırlattı.

Narin davasını örnek gösteren Çınaroğlu, daraltılmış baz raporu talebinde bulundu. Sanıkların olay anında ormanda olduklarnı belirttiklerinin söyleyen Çınaroğlu, "Daraltmış baz kayıtlarıyla gerçekten nerede oldukları ortaya çıkacaktır." dedi.

Baltayla öldürüldü cesedi çuvalla dereye atıldı! Narin davasındaki yöntem ile sır perdesi aralanacak - 4

"BANA TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTI, BEN DE ÖLDÜRDÜM"

Satı Doğruoğlu'nun kendisine tecavüz etmeye çalıştığını ileri süren Behice Ç., “Samanlıkta bana tecavüz etmeye kalkıştı. Ben de balta ile başına vurdum ve öldürdüm. Kim olsa bunun aynısını yapardı. Kimse yokken yalnız yaptım. Daraltılmış baz raporu ve gizli tanıkların dinlenmesi talebine bir diyeceğim yoktur. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.


Tutuklu sanık Bayram Ç. ise, “Üzerime suç isnadını kabul etmiyorum. Bu taleplere bir şey diyeceğim yoktur. 18 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan sanık Ümit Ç. de, “Bunların detaylı olarak ortaya çıkması bizim için de iyi olacak. Avukat beye teşekkür ediyorum. Bu taleplerin kabul edilmesini, doğrunun, yanlışın ortaya çıkmasını istiyoruz. Beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Baltayla öldürüldü cesedi çuvalla dereye atıldı! Narin davasındaki yöntem ile sır perdesi aralanacak - 5

Cumhuriyet savcısı, Narin Güran cinayetinde olduğu gibi daraltılmış HTS baz raporu aldırılması, gizli tanıkların beyanlarının alınması ve cezaevindeki görüşmelere ait kayıtların dosyaya eklenmesi yönündeki taleplerin kabulüne karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, daraltılmış HTS baz raporunun aldırılmasını kabul ederek, cezaevi kayıtlarının duruşmaya getirilmesi için cezaevine müzekkere yazılmasına ve gizli tanıkların dinlenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca sanık Behice Ç.'nin tutukluluğunun devamına, Bayram Ç.'nin ise tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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