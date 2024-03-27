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Balya Belediyesi hangi partide? Balya Belediye başkanı kimdir? Balya Belediye başkan adayları

Balya Belediyesi hangi partide? Balya Belediye Başkanı kimdir? Balya Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Balya Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Balya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Balya yerel seçim sonuçları..

Balya Belediyesi hangi partide? Balya Belediye başkanı kimdir? Balya Belediye başkan adayları - 1

BALYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Balya Belediyesini, 5.093 alınan oy ve %50.75 oy oranı ile CHP adayı Orhan Gaga  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • CHP%50.75
  • MHP%46.03
  • BTP%1.63
  • Saadet Partisi%1.58

TÜRKİYE HABERLERİ

Balya Belediyesi hangi partide? Balya Belediye başkanı kimdir? Balya Belediye başkan adayları - 2

BALYA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Balya Belediyesi Başkanı Orhan Gaga Kimdir?

Orhan GAGA 1966 yılında Balıkesir ili Balya ilçesinde doğdu.

Uzun yıllar esnaflık yapan Osman GAGA'nın torunu ve Metin GAGA'nın oğludur.

İlköğretim ve lise eğitimini Balya'da tamamladı.    Askerlik sonrası özel bir şirkette 5 yıl çalıştıktan sonra yedek parça satışı yapan iş yeri işletmeye başladı. 

Evli ve bir çocuk babası olan Orhan GAGA 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balya Belediye başkanı olarak seçilmiştir.

Balya Belediyesi hangi partide? Balya Belediye başkanı kimdir? Balya Belediye başkan adayları - 3

BALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • CÜNEYT ÇALIŞKAN
  • ORHAN GAGA
  • GÜLAY DAYICAN
  • TEKİN İSMAİL TEKKOL
  • HALİT KARABELA
  • TAHİR ŞEVİK
  • YAKUP ULAŞKIN
  • MUHAMMED FURKAN CİVAN
  • ÖZCAN SEMERCİ
Balya Belediyesi hangi partide? Balya Belediye başkanı kimdir? Balya Belediye başkan adayları - 4

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