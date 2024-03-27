Balya Belediyesi hangi partide? Balya Belediye başkanı kimdir? Balya Belediye başkan adayları

BALYA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Balya Belediyesi Başkanı Orhan Gaga Kimdir?

Orhan GAGA 1966 yılında Balıkesir ili Balya ilçesinde doğdu.

Uzun yıllar esnaflık yapan Osman GAGA'nın torunu ve Metin GAGA'nın oğludur.

İlköğretim ve lise eğitimini Balya'da tamamladı. Askerlik sonrası özel bir şirkette 5 yıl çalıştıktan sonra yedek parça satışı yapan iş yeri işletmeye başladı.

Evli ve bir çocuk babası olan Orhan GAGA 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balya Belediye başkanı olarak seçilmiştir.