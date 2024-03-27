Balya Belediyesi hangi partide? Balya Belediye başkanı kimdir? Balya Belediye başkan adayları
Balya Belediyesi hangi partide? Balya Belediye Başkanı kimdir? Balya Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Balya Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Balya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Balya yerel seçim sonuçları..
BALYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Balya Belediyesini, 5.093 alınan oy ve %50.75 oy oranı ile CHP adayı Orhan Gaga kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%50.75
- MHP%46.03
- BTP%1.63
- Saadet Partisi%1.58