Bandırma Belediyesi hangi partide? Bandırma Belediye başkanı kimdir? Bandırma Belediye başkan adayları

BANDIRMA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bandırma Belediyesi Başkanı Tolga Tosun Kimdir?

1980 Bandırma doğumlu olan Tolga Tosun. İlk ve orta öğrenimini Bandırmada tamamladı.

2004 yılında, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kurduğu Tosun Avukatlık Bürosunda 14 yıldır avukatlık görevini sürdürdü.

Aynı zamanda aile firması olan Tosunlar İnşaat Mermer ve Taş Ocakları San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 2011’den bu yana il ve ilçe delegelikleri görevi üstlendi. Bunun yanı sıra, Bandırma’daki birçok sivil toplum örgütlerinde aktif olarak üyeliği bulunan Tolga Tosun, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde aday olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilerek Bandırma Belediye Başkanı oldu.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun evli ve bir çocuk babasıdır.