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Bandırma Belediyesi hangi partide? Bandırma Belediye başkanı kimdir? Bandırma Belediye başkan adayları

Bandırma Belediyesi hangi partide? Bandırma Belediye Başkanı kimdir? Bandırma Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Bandırma Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Bandırma Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Bandırma yerel seçim sonuçları..

Bandırma Belediyesi hangi partide? Bandırma Belediye başkanı kimdir? Bandırma Belediye başkan adayları - 1

BANDIRMA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Bandırma Belediyesini, 55.481 alınan oy ve %58.44 oy oranı ile CHP adayı Tolga Tosun kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%58.44
  • AK Parti%38.34
  • Saadet Partisi%1.94
  • DSP%0.89
  • BTP%0.39

TÜRKİYE HABERLERİ

Bandırma Belediyesi hangi partide? Bandırma Belediye başkanı kimdir? Bandırma Belediye başkan adayları - 2

BANDIRMA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bandırma Belediyesi Başkanı Tolga Tosun Kimdir?

1980 Bandırma doğumlu olan Tolga Tosun. İlk ve orta öğrenimini Bandırmada tamamladı. 

2004 yılında, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kurduğu Tosun Avukatlık Bürosunda 14 yıldır avukatlık görevini sürdürdü.

Aynı zamanda aile firması olan Tosunlar İnşaat Mermer ve Taş Ocakları San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 2011’den bu yana il ve ilçe delegelikleri görevi üstlendi. Bunun yanı sıra, Bandırma’daki birçok sivil toplum örgütlerinde aktif olarak üyeliği bulunan Tolga Tosun, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde aday olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilerek Bandırma Belediye Başkanı oldu.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun evli ve bir çocuk babasıdır.

Bandırma Belediyesi hangi partide? Bandırma Belediye başkanı kimdir? Bandırma Belediye başkan adayları - 3

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN
  • DURSUN MİRZA
  • TOLGA AVAZ
  • SİNAN ÇALIM
  • İSMAİL ÖMÜR AŞIK
  • ORHAN CAN
  • YUNUS İŞLER
  • HAKAN BASAN
  • ABDULLAH AŞAR
  • KADİR ŞEKER
  • AHMET KILIÇ
  • HARUN KOPOYCU
  • HAYRETTİN DAĞ
  • MURAT GÖKHAN
  • HÜSEYİN KESKİN
  • OKAY USTAALİOĞLU
  • ONUR KOÇYİĞİT
Bandırma Belediyesi hangi partide? Bandırma Belediye başkanı kimdir? Bandırma Belediye başkan adayları - 4

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