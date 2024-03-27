Bandırma Belediyesi hangi partide? Bandırma Belediye başkanı kimdir? Bandırma Belediye başkan adayları
Bandırma Belediyesi hangi partide? Bandırma Belediye Başkanı kimdir? Bandırma Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Bandırma Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Bandırma Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Bandırma yerel seçim sonuçları..
BANDIRMA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Bandırma Belediyesini, 55.481 alınan oy ve %58.44 oy oranı ile CHP adayı Tolga Tosun kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%58.44
- AK Parti%38.34
- Saadet Partisi%1.94
- DSP%0.89
- BTP%0.39