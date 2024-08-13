Bandırma'da eşsiz görüntü: Perseid meteor yağmuru gözlemlendi

Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan "Perseid meteor yağmuru", 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaştı.

Saatte ortalama 60 ila 70 meteorun görülebildiği bu doğa olayı, hava koşullarının uygun olduğu, şehirden uzak ve ışıksız bölgelerde muhteşem anlara sahne oldu.