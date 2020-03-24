Bank kaldırma çalışmasında vatandaş son ana kadar oturdu

Erzurum'da kent meydanında bulunan banklar corona virüs önlemleri kapsamında görevli kişilerce kaldırıldı. Bazı kişilerin son ana kadar oturup, bankları kaldırma çalışmalarını izlediği görüldü.

DHA 24.03.2020 - 15:33

Erzurum, Yakutiye Kent Meydanı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, ekiplerce kaldırıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum'daki park ve meydanlarda, özellikle yaşlıların görülmesi üzerine belediye ekipleri, harekete geçti.
Yakutiye Kent Meydanı'nda bulunan banklar, dışarıdakilerin oturmaması için belediye ekiplerince corona virüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.
Görevliler meydandaki 60 bankı forkliftlerle taşıdı.
Bu sırada bazı kişilerin, son ana kadar oturup, bir banktan diğer banka geçip, çalışmaları izlediği görüldü.
Banklar sökülünce bu kez de meydandaki yeşillik alanlara girilmemesi için zabıta ekipleri, şerit çekerek, önlem aldı.

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