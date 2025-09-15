Banka kartını arkadaşına güvenip verdi, hapis cezası aldı
Üniversite öğrencisi Halil İbrahim Sarıaltun, arkadaşına güvenerek banka kartını ve şifresini verdi. Kartı kullanan kişi paraları farklı hesaplar üzerinden aktarırken, Sarıaltun 9 ayrı dosyadan yargılandı ve bir dosyadan 3 yılın üzerinde cezaya çarptırıldı.
Gümüşhane'de üniversite öğrencisi Halil İbrahim Sarıaltun, annesinden para geleceğini söyleyen arkadaşı U.P.'ye kartını ve şifresini verdi.
Daha sonra U.P., arkadaşının annesinin rahatsızlığını bahane ederek şehir dışına gitti.