Banka kartını arkadaşına güvenip verdi, hapis cezası aldı

Üniversite öğrencisi Halil İbrahim Sarıaltun, arkadaşına güvenerek banka kartını ve şifresini verdi. Kartı kullanan kişi paraları farklı hesaplar üzerinden aktarırken, Sarıaltun 9 ayrı dosyadan yargılandı ve bir dosyadan 3 yılın üzerinde cezaya çarptırıldı.

Banka kartını arkadaşına güvenip verdi, hapis cezası aldı - 1

Gümüşhane'de üniversite öğrencisi Halil İbrahim Sarıaltun, annesinden para geleceğini söyleyen arkadaşı U.P.'ye kartını ve şifresini verdi.

Daha sonra U.P., arkadaşının annesinin rahatsızlığını bahane ederek şehir dışına gitti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Banka kartını arkadaşına güvenip verdi, hapis cezası aldı - 2

POLİS MERKEZİNE ÇAĞRILDI

Sarıaltun, arkadaşında olan kendi kartının kullanılmasından iki ay sonra polis merkezine çağrıldı.

Banka kartını arkadaşına güvenip verdi, hapis cezası aldı - 3

BANKA KARTINI BAŞKALARI KULLANDI

Yapılan teknik incelemelerde ödemelerin Sarıaltun'un hesabına gelmesine rağmen banka kartının kullanan kişinin başka olduğu tespit edildi.

Banka kartını arkadaşına güvenip verdi, hapis cezası aldı - 4

3 YILIN ÜZERİNDE CEZA ALDI

Hakkında 9 ayrı dosya açılan Sarıaltun, istinafın onayıyla bir dosyasından 3 yılın üzerinde cezaya mahkum oldu.

Banka kartını arkadaşına güvenip verdi, hapis cezası aldı - 5

BAŞKASINA AİT KART VE HESAP KULLANIMI YASAK

02 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayıMlanan yeni yasa uyarınca, başkasına ait kart ve banka hesaplarının kullanımıyla ilgili önemli düzenlemeler getirildi.

Buna göre; fatura kesilen müşteriden yapılan tahsilatın mutlaka fatura müşterisi olması zorunluluğu getirildi.

Başkasının hesabından ve kartından tahsilat yapılması yasaklandı.

Ayrıca; mal ve hizmet alımlarında başkasına ait kredi kartı ve banka hesabından ödeme yapmak da yasaklandı.

Düzenlemeyle birilkte yasaya aykırı hareket edenler ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

DAHA FAZLA GÖSTER