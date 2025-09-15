Banka kartını arkadaşına güvenip verdi, hapis cezası aldı

BAŞKASINA AİT KART VE HESAP KULLANIMI YASAK

02 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayıMlanan yeni yasa uyarınca, başkasına ait kart ve banka hesaplarının kullanımıyla ilgili önemli düzenlemeler getirildi.

Buna göre; fatura kesilen müşteriden yapılan tahsilatın mutlaka fatura müşterisi olması zorunluluğu getirildi.

Başkasının hesabından ve kartından tahsilat yapılması yasaklandı.

Ayrıca; mal ve hizmet alımlarında başkasına ait kredi kartı ve banka hesabından ödeme yapmak da yasaklandı.

Düzenlemeyle birilkte yasaya aykırı hareket edenler ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.