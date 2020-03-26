Banka kuyruğu: İçeride mesafe, dışarıda temas

Corona virüs önlemleri kapsamında bankalar 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Müşterilerin içeriye tek tek alınması da bankalar önünde uzun kuyruklara neden oluyor. Kuyruklarda sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen vatandaşlar ise virüsün etkisine açık hale geliyor.

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İHA 26.03.2020 - 12:08

Corona virüse karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Çok sayıda vatandaş evden çıkmıyor, çıkmak zorunda olanlar ise sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor.





Ancak uyarılara aldırış etmeyenlerin sayısı hiç de az değil. Dışarıya çıkan vatandaşlar işlemleri yaptırmak için banklar ve resmi kurumlara akın ediyor.

Bankalar da önlem amacıyla işlem yapmak isteyen vatandaşları içeriye tek tek alıyor. Bu nedenle bankalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Burada oluşan yakın temas da coroan virüsün yayılma riskini artırıyor. Bursa 'nın İnegöl ilçesinde çekilen görüntüler de bu durumun örneklerinden biri. Sıra halinde içeriye alınan vatandaşlar mecburen birbirlerine temas ediyor.

İnegöl polisi kalabalık alanlarda sık sık devriye gezerek vatandaşları mesafe konusunda uyarıyor. Fakat yapılan uyarılara rağmen vatandaşlar sıralarını kaybetmemek için banka önünde yığılmaya neden oluyor. Saatlerce bekleyen vatandaşlar aynı riski evlerine taşıyor.