Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
Kayseri'de yaşayan 35 yaşındaki Çağlar Çetin, babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca 2 yıl önce bankacılığı bırakarak, hayvancılık yapmaya başladı. Aynı zamanda tarımla da uğraşan Çetin, "Yaklaşık 150 olan küçükbaş sayımızı, gerek satın almalarla gerek çiftliğimiz içindeki üretimlerimizle 350'lere kadar çıkarmış bulunmaktayız. Buradan gençlere naçizane tavsiye olarak, bu tip ata-dede mesleklerini kesinlikle terk etmeyin." dedi.
Kayseri'de yaşayan 2 çocuk babası Çağlar Çetin, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olduktan sonra 2011 yılında bankada çalışmaya başladı.