Bankacı kılık değiştirdi, kuyumcu soymaya kalkıştı: "Refah içinde olmaları sinirime dokundu"
Kayseri'de bir banka çalışanı, kılık değiştirip kuyumcu soymaya kalkıştı. Olayın ardından gözaltına alınan N.Ç. isimli şüpheli, iş yerinde mobinge maruz bırakılıp, istifaya zorlandığını belirterek, "Ben zorluk içindeyken, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurguladım." dedi.
Kayseri'de N.Ç. isimli banka çalışanı, kılık değiştirip kuyumcuyu soymaya çalıştı.
Olay, 13 Mart günü Melikgazi ilçesindeki Kazancılar Çarşısı’nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi.
Banka çalışanı N.Ç., tanınmamak için gözlük ve başörtüsü takıp M.O.'ya ait kuyumcu dükkanına geldi.