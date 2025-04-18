Bankacı kılık değiştirdi, kuyumcu soymaya kalkıştı: "Refah içinde olmaları sinirime dokundu"

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan N.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. Çalıştığı iş yerinde mobbinge maruz bırakıldığını ve sıkıntıları olduğunu öne süren N.Ç., istifaya zorlandığını belirterek, "İstifaya zorlandım. Kripto para yatırımı yapmaya çalıştım ama mağduriyet yaşayıp, dolandırıldım. Borç batağına girince psikolojim bozuldu." dedi.

Çarşıda gezdiği sırada kuyumcuları gördüğünü söyleyen kadın, "Ben bu kadar zorluk içinde olup, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurgulayıp, rastgele bir kuyumcuya girdim." ifadelerini kullandı.