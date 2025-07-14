Bankalar 15 Temmuz Salı çalışıyor mu, kapalı mu? Yarın EFT/Havale ve FAST yapılır mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2016 yılı ardından resmi tatiller arasında yer almaya başladı. Her sene anma törenleri düzenlenen 15 Temmuz'da kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarına ara veriyor. Bunların arasında bankalarda yer alıyor. Peki, 15 Temmuz'da EFT/Havale yapılır mı? 15 Temmuz Salı günü FAST olur mu?

Bankalar 15 Temmuz Salı çalışıyor mu, kapalı mu? Yarın EFT/Havale ve FAST yapılır mı? - 1

Banka çalışma saatleri hafta içi ve resmi tatil olmayan günleri kapsıyor. Kamu ve özel bankaları da resmi tatillerde hizmet veremiyor. Ancak bankaya gitmeden mobil bankacılıktan işlerini halletmek isteyenler, FAST ve havale işlemlerini kullanabiliyor. İşte, detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Bankalar 15 Temmuz Salı çalışıyor mu, kapalı mu? Yarın EFT/Havale ve FAST yapılır mı? - 2

BANKALAR 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

Kamu ve özel bankalar hafta sonları ve resmi tatillerde kapalı oluyor. 15 Temmuz'da resmi tatiller arasında ve salı günü bankalar kapalı olacak.

Bankalar 16 Temmuz Çarşamba günü normal çalışma düzenlerine dönecek.

Bankalar 15 Temmuz Salı çalışıyor mu, kapalı mu? Yarın EFT/Havale ve FAST yapılır mı? - 3

15 TEMMUZ'DA EFT/HAVALE VE FAST YAPILIR MI?

Resmi tatil olan 15 Temmuz Salı günü, havale ve FAST işlemi gerçekleşebilir. Havale ve FAST işlemleri 7/24 yapılabiliyor.

Ancak EFT, banka işlemi kabul etse de para transferi mesai saatinde gerçekleşir. Bu nedenle 15  Temmuz'da EFT yapılamaz.

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