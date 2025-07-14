Bankalar 15 Temmuz Salı çalışıyor mu, kapalı mu? Yarın EFT/Havale ve FAST yapılır mı?

15 TEMMUZ'DA EFT/HAVALE VE FAST YAPILIR MI?

Resmi tatil olan 15 Temmuz Salı günü, havale ve FAST işlemi gerçekleşebilir. Havale ve FAST işlemleri 7/24 yapılabiliyor.

Ancak EFT, banka işlemi kabul etse de para transferi mesai saatinde gerçekleşir. Bu nedenle 15 Temmuz'da EFT yapılamaz.