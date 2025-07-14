Bankalar 15 Temmuz Salı çalışıyor mu, kapalı mu? Yarın EFT/Havale ve FAST yapılır mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2016 yılı ardından resmi tatiller arasında yer almaya başladı. Her sene anma törenleri düzenlenen 15 Temmuz'da kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarına ara veriyor. Bunların arasında bankalarda yer alıyor. Peki, 15 Temmuz'da EFT/Havale yapılır mı? 15 Temmuz Salı günü FAST olur mu?
Banka çalışma saatleri hafta içi ve resmi tatil olmayan günleri kapsıyor. Kamu ve özel bankaları da resmi tatillerde hizmet veremiyor. Ancak bankaya gitmeden mobil bankacılıktan işlerini halletmek isteyenler, FAST ve havale işlemlerini kullanabiliyor. İşte, detaylar...