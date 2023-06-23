Bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor? Bankalar bayramda açık mı?
Kurban Bayramı tatili öncesi banka şubelerinin çalışma durumu merak konusu oldu. 2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak. Peki, bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor? Bankalar bayramda açık mı?
Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek. Bayram süresince banka şubelerinin çalışma durumu da çeşitli bankacılık işlemi olan vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, "Bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor? ve Bankalar bayramda açık mı?" sorularının yanıtı...