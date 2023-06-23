Bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor? Bankalar bayramda açık mı?

Bayram tatili 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz tarihinde sona erecek. Bayram süresince banka şubelerinin çalışma durumu da çeşitli bankacılık işlemi olan vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, "Bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor? ve Bankalar bayramda açık mı?" sorularının yanıtı...