Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Ev sahibi olmak isteyenler kamu bankalarının açılış saatlerinden önce, şubelerin önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Başvuru sayısı da 225 bine yaklaştı.

Haberler - ntv.com.tr - DHA 14.09.2022 - 13:08

Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu - 1

Sosyal konut projesine başvurular bugün itibarıyla başladı.

TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) başvurusu nasıl yapılır?

Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu - 2

Başvurular e-devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor. Başvurusunu çevrimiçi yapmayanlar sabah erken saatlerden itibaren iki kamu bankası önünde yoğunluk oluşturdu.

Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu - 3
Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu - 4

Vatandaşlar, başvuru formlarıyla birlikte 500 liralık başvuru bedelini yatırmak için banka şubelerine gitti.

Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu - 5

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da başvurulara ilişkin ilk sayıları paylaştı.

Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu - 6

Buna göre saat 12.45 itibarıyla projeye 224 binden fazla başvuru yapıldı.


Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu - 7

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvuruları kademeli olarak alınıyor.

Bugün TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2,4,6,8 numaralar da sırasıyla yarından itibaren başvurabilecek.

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

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