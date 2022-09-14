Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvuruları kademeli olarak alınıyor.



Bugün TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2,4,6,8 numaralar da sırasıyla yarından itibaren başvurabilecek.



19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.