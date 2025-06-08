Bankalar, sağlık ocakları, eczaneler, noterler, marketler ve okullar ne zaman açılacak? Bayram tatili sonrası iş yerleri ne zaman çalışmaya başlayacak?

Kurban Bayramı heyecanı, Türkiye’nin 81 ilinde yaşanırken bayram tatili devam ediyor. Birçok özel işletmede ve kamu kurumlarında bayram sebebiyle hizmet verilmezken bayram tatili dönüşü beklenmeye başladı. Bayram tatilinde eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam ediyor. Benzer şekilde noterlerde nöbet sistemiyle çalışıyor. Kamu kurumlarından olan belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar ise hizmet vermiyor. Okul, üniversite, kreş gibi eğitim kurumları da bayram tatili boyunca kapalı olacak. Bayram tatili sonrası normal mesai düzenine geçilecek. Peki Pazartesi günü bankalar, sağlık ocakları, eczaneler, noterler ve okullar açık mı, kapalı mı? İşte, detaylar…